Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) ortakları ile alıcı gruplar arasında şirket sermayesinin yüzde 74,85’ine karşılık gelen payların devri için sözleşme imzalandı. Nihai satış bedeli 82 milyon 489 bin 293 dolar olarak belirlendi.

PAY DEVİR SÖZLEŞMESİ RESMİYET KAZANDI

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 11 Mayıs 2026 tarihinde yapılan açıklamada, 2 Şubat 2026’da imzalanan ön protokolün ardından tarafların nihai satış bedeli üzerinde mutabakata vardığı bildirildi.

Açıklamaya göre Yusuf Seğmen, Neval Elaldırsın ve Ömer Seğmen’in de aralarında bulunduğu 20 gerçek kişi ortağa ait toplam 133 milyon 982 bin 610 adet payın devrine ilişkin Pay Devir Sözleşmesi imzalandı.

Şirketin 179 milyon TL nominal değerli ödenmiş sermayesi içinde yer alan 36 milyon adet A grubu ve 97 milyon 982 bin 610 adet B grubu pay satışa konu oldu.

ALICI GRUPLARIN PAY DAĞILIMI BELLİ OLDU

Satış işlemi kapsamında alıcı grupların şirkette sahip olacağı pay oranları da netleşti.

Buna göre Altun Gıda A.Ş., şirket sermayesinin yüzde 25’ine karşılık gelen 44,75 milyon TL nominal değerli payı devralacak.

GMS Yatırım Holding A.Ş.’nin payı yüzde 34,85 olurken, bu oran 62,38 milyon TL nominal değere karşılık geliyor.

Ümit Gümüş ise şirket sermayesinin yüzde 15’ine denk gelen 26,85 milyon TL nominal değerli payın sahibi olacak.

SÜREÇTE REKABET KURUMU ONAYI BEKLENİYOR

Pay devrinin tamamlanabilmesi için Rekabet Kurumu onayı ile sözleşmede yer alan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.

Öte yandan açıklamada, hakim ortak yapısındaki değişim nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) kapsamında zorunlu pay alım teklifine ilişkin sürecin de pay devrinin tamamlanmasının ardından başlatılacağı belirtildi.

Piyasalar, Rekabet Kurumu’ndan gelecek onay kararını ve işlemin kesinleşeceği takvimi yakından takip ediyor.

SEGMN HİSSESİ SATIŞ ANLAŞMASI SONRASI YÜKSELDİ

Seğmen Kardeşler Gıda (SEGMN) hisseleri, şirketteki pay devrine ilişkin açıklamanın ardından yükselişini sürdürdü. Hisse, 11 Mayıs saat 11.32 itibarıyla yüzde 6,89 primle 67,50 TL seviyesinde işlem gördü.

Şirketin temel değerleme verileri de dikkat çekti. SEGMN’nin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 42,33 seviyesinde bulunurken, Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı ise 2,41 olarak hesaplandı. Bu veriler, şirketin mevcut kârlılığına ve özsermaye yapısına yönelik piyasa beklentilerine işaret ediyor.