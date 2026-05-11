Türkiye’nin sanayi devi Koç Holding (KCHOL), 2026 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Şirket, 2026 yılının ilk çeyreğinde 522 milyon TL net kar açıkladı. Holding, geçen yılın aynı döneminde 1,85 milyar TL zarar açıklamıştı.

Beklentileri karşılayan bilançonun ardından aracı kurumlar, holdingin gelecek vizyonunu ve karlılığını yeniden fiyatlayarak hedef fiyatlarında yukarı yönlü revizelere gitti. 11 Mayıs Pazartesi günü tam 7 aracı kurum, KCHOL için güncel analizlerini yayınladı.

ARACI KURUMLARIN KCHOL HEDEF FİYAT VE PRİM POTANSİYELLERİ

Finansal tabloların ardından en yüksek potansiyeli Ak Yatırım işaret ederken, kurumların büyük çoğunluğu "Al" tavsiyesini korudu. İşte kurum kurum güncel rakamlar:

Ak Yatırım: Hedef fiyat 334,00 TL, Tavsiye "Endeks Üstü Getiri", Prim Potansiyeli %58,06

Tacirler Yatırım: Hedef fiyat 325,00 TL, Tavsiye "Al", Prim Potansiyeli %53,80

Vakıf Yatırım: Hedef fiyat 319,00 TL, Tavsiye "Al", Prim Potansiyeli %50,97

Deniz Yatırım: Hedef fiyat 314,00 TL, Tavsiye "Al", Prim Potansiyeli %48,60

İş Yatırım: Hedef fiyat 308,00 TL, Tavsiye "Al", Prim Potansiyeli %45,76

GCM Yatırım: Hedef fiyat 300,75 TL, Prim Potansiyeli %42,33

Gedik Yatırım: Hedef fiyat 300,00 TL, Tavsiye "Endeks Üstü Getiri", Prim Potansiyeli %41,97

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.