Google Haberler

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların takas paylarındaki değişimler, kritik bir gösterge olmaya devam ediyor. 10 gündür toplanan hisseler belli oldu.

Son veriler, bazı hisselerde yabancı girişlerinin ivme kazandığını, bazılarında ise sınırlı bir geri çekilme yaşandığını ortaya koyuyor.

Özellikle "istikrarlı artış" serisi yakalayan hisseler, yatırımcıların radarına girmiş durumda.

Günlük bazda yabancı oranında en sert yükseliş kaydeden hisseler listesinin başında ZGYO (2.74 bps) yer alırken, onu spor ve havacılık-turizm odaklı TSPOR (2.67 bps) ve DOCO (2.07 bps) takip etti.

Öte yandan, yabancı yatırımcının günlük bazda pozisyon azalttığı tarafta ise EUREN (-3.75 bps), BORSK (-3.52 bps) ve DOFRB (-2.97 bps) en çok kan kaybeden hisseler olarak dikkat çekti.

Borsa İstanbul da 10 hissede yabancı alımları arttı, Görsel 1

10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTIŞ

Piyasa analistleri için asıl dikkat çekici veri, yabancı oranının sadece bir gün değil, uzun bir periyoda yayılarak artması. Verilere göre tam 10 işlem günüdür yabancı payının aralıksız arttığı 5 hisse senedi bulunuyor:

• DUNYH
• ICBCT
• INVEO
• LYDHO
• MHRGY

Borsa İstanbul da 10 hissede yabancı alımları arttı, Görsel 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bu hisselerdeki 10 günlük "yeşil seri", yabancı yatırımcının orta vadeli bir toplama stratejisi izlediğine dair güçlü bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Yabancı takas oranlarındaki bu değişimler doğrudan bir alım-satım tavsiyesi olmamakla birlikte, piyasadaki paranın hangi sektör ve şirketlere ısındığını göstermesi açısından stratejik önem taşıyor.

Yabancı payı artan hisselerdeki bu hareketliliğin, önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul’un genel işlem hacmi ve hisse performansları üzerindeki etkileri yakından takip edilecek.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
SASA 3.6 8.402.644.234,93 % 2.27 11:31
EREGL 43.02 5.390.244.876,90 % 4.27 11:31
ASTOR 337.25 4.063.172.802,25 % 3.45 11:31
SISE 53.15 3.443.272.791,30 % 2.61 11:31
THYAO 308.5 3.053.490.285,25 % -0.8 11:31
Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
88 yıllık SEGMN'de satış sonrası hissede yükseliş yüzde 6'yı aştı88 yıllık SEGMN'de satış sonrası hissede yükseliş yüzde 6'yı aştı
Sahada bayram, borsada yas, GSRAY hisselerinde sert düşüşSahada bayram, borsada yas, GSRAY hisselerinde sert düşüş

Google Haberler