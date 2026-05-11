Son veriler, bazı hisselerde yabancı girişlerinin ivme kazandığını, bazılarında ise sınırlı bir geri çekilme yaşandığını ortaya koyuyor.

Özellikle "istikrarlı artış" serisi yakalayan hisseler, yatırımcıların radarına girmiş durumda.

Günlük bazda yabancı oranında en sert yükseliş kaydeden hisseler listesinin başında ZGYO (2.74 bps) yer alırken, onu spor ve havacılık-turizm odaklı TSPOR (2.67 bps) ve DOCO (2.07 bps) takip etti.

Öte yandan, yabancı yatırımcının günlük bazda pozisyon azalttığı tarafta ise EUREN (-3.75 bps), BORSK (-3.52 bps) ve DOFRB (-2.97 bps) en çok kan kaybeden hisseler olarak dikkat çekti.

10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTIŞ

Piyasa analistleri için asıl dikkat çekici veri, yabancı oranının sadece bir gün değil, uzun bir periyoda yayılarak artması. Verilere göre tam 10 işlem günüdür yabancı payının aralıksız arttığı 5 hisse senedi bulunuyor:

• DUNYH

• ICBCT

• INVEO

• LYDHO

• MHRGY

Bu hisselerdeki 10 günlük "yeşil seri", yabancı yatırımcının orta vadeli bir toplama stratejisi izlediğine dair güçlü bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Yabancı takas oranlarındaki bu değişimler doğrudan bir alım-satım tavsiyesi olmamakla birlikte, piyasadaki paranın hangi sektör ve şirketlere ısındığını göstermesi açısından stratejik önem taşıyor.

Yabancı payı artan hisselerdeki bu hareketliliğin, önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul’un genel işlem hacmi ve hisse performansları üzerindeki etkileri yakından takip edilecek.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.