OYAK, Hektaş’taki yüzde 10’luk payını satma kararı aldı. Satıştan elde edilecek kaynak şirketin borç yükünün azaltılmasında kullanılacak.

Hektaş Ticaret’in hakim ortağı OYAK, şirkette sahip olduğu payların bir kısmının satışına karar verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre OYAK, Hektaş sermayesinin yaklaşık yüzde 10’una karşılık gelen 843 milyon TL nominal değerli payı toptan satış yöntemiyle devredecek.

Söz konusu payların, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında belirlenecek üçüncü bir kişiye satılacağı belirtildi.

SATIŞTAN ELDE EDİLEN GELİR ŞİRKETE AKTARILACAK

KAP açıklamasında, pay satışından elde edilecek kaynağın Hektaş’ın borç yükünün azaltılması amacıyla şirkete finansman desteği olarak aktarılacağı ifade edildi.

Bu kapsamda elde edilen tutarın, şirket tarafından yapılacak tahsisli sermaye artırımına mahsup edilmek üzere sermaye avansı olarak Hektaş’a ödeneceği kaydedildi.

YATIRIM KURULUŞU ARACILIK EDECEK

Açıklamada ayrıca söz konusu satış işlemi için bir yatırım kuruluşunun aracılık etmek üzere görevlendirileceği belirtildi.

İşlem kapsamında gerekli sözleşme ve belgelerin imzalanması ile diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda yetki verildiği ifade edildi.

