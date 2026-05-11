Küresel piyasalarda yeni haftaya yoğun veri gündemi ve kritik gelişmeler damga vuruyor. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilirken, ABD’de açıklanacak enflasyon verileri küresel piyasaların odağında yer alıyor.

Borsa İstanbul’da ise haftanın ilk işlem gününde hafif alıcılı bir açılış beklentisi öne çıkıyor.

PİYASALARDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), açığa satış ve esnek özkaynak oranı uygulamasının süresini 26 Mayıs tarihine kadar uzattı.

Öte yandan TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz atanırken, SPK Başkanlığına Mahmut Sütcü, TÜİK Başkanlığına ise Mehmet Arabacı getirildi.

Küresel tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın saldırıların sona erdirilmesine ilişkin verdiği yanıtı “kabul edilemez” olarak değerlendirmesi dikkat çekti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılması beklenen zirve öncesinde Japonya ve Güney Kore’de temaslarda bulunacağı belirtildi.

BU HAFTA HANGİ VERİLER AÇIKLANACAK?

Yurt içinde bugün perakende satış verileri takip edilecek.

ABD’de ise yarın açıklanacak TÜFE verilerinin küresel risk iştahı üzerinde etkili olması bekleniyor.

Ayrıca MSCI’nın çeyreksel endeks gözden geçirme sonuçları da yarın açıklanacak.

TCMB VE FED TARAFINDA KRİTİK HAFTA

TCMB’nin Enflasyon Raporu sunumu 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Piyasalar, raporda verilecek mesajlar ve enflasyon beklentilerine odaklanacak.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nin ise 15 Mayıs’ta yayımlanması bekleniyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence’ın Türkiye raporunu 15 Mayıs’ta açıklaması beklenirken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin de aynı tarihte sona ereceği belirtiliyor.

TRUMP’IN ÇİN ZİYARETİ TAKİP EDİLECEK

ABD Başkanı Donald Trump’ın 13-15 Mayıs tarihleri arasında Çin’e gerçekleştireceği ziyaretin de piyasalar tarafından yakından izlenmesi bekleniyor. Özellikle ticaret ilişkileri ve küresel ekonomik görünüme ilişkin verilecek mesajların piyasalarda etkili olabileceği değerlendiriliyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

EKDMR – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 13 – 14 – 15 Mayıs’ta toplanacak.

ALGYO & DOFRB & TRILC – VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

ALTNY – Şirketin bağlı ortaklığı Dasal’ın Nigus International ile Çerçeve Tedarik, Yerel Montaj ve Şartlı Teknoloji İş Birliği Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

ADEL – 364 gün vadeli 750 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

AKGRT – Nisan ayında prim üretimi %52 artışla 3,3 milyar TL’ye, Ocak – Nisan döneminde prim üretimi %37 artışla 15,0 milyar TL’ye yükseldi.

AHGAZ & ENERY – Dünya Katılım Bankası’nın Tuzla’da şube açtığı belirtildi.

AZTEK – 8 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

ARSAN – Arsan Varlık Yönetimi’nin YKBNK’nın satışa çıkardığı 517 milyon TL’lik portföy ihalesini kazandığı açıklandı.

ASTOR – Şirketin, TEİAŞ ile güç transformatörü, oto transformatörü ve şönt reaktörü kapsamında 948 milyon TL bedelle sözleşme imzaladığı açıklandı.

BAYRK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

BRKVY – Şirketin, YKBNK tarafından gerçekleştirilen 682,8 milyon TL büyüklüğündeki portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesine en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.

BRKVY – Şirketin, Denizbank tarafından gerçekleştirilen 200,8 milyon TL büyüklüğündeki portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesine en yüksek teklifi vererek kazanması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

BRMEN – Şirket tarafından üç adet perakende satış mağazası açılmasına karar verildiği açıklandı.

CEMAS – Özışık İnşaat’ın 136,4 milyon TL’ye şirket iştiraki BND Elektrik’e satılmasına karar verildiği, satış sonucu 21,7 milyon TL kar elde edileceği açıklandı.

CVKMD – Şirket bağlı ortaklığı Orta Truva Madencilik’in Çanakkale’deki TV Tower Projesi kapsamında planlanan projesi için yapılan ÇED başvurusunun revize edilerek tekrar başvuru yapılacağı açıklandı.

DERHL – 119 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

DOKTA – Şirketin, Euler Hermes garantisi kapsamında LBBW aracılığıyla 27,9 milyon euro tutarında, 10 yıl vadeli yatırım kredisi temin ettiği açıklandı.

ENERY & AHGAZ – Şirket bağlı ortaklığı Enerya Ereğli Gaz Dağıtım tarafından Halkapınar ve Ereğli ilçeleri, Yazlık ve Belceağaç Mahallelerinde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine için EPDK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ESEN – Şirketin iştiraki Naturel ChargeN Enerji’nin iş birliklerine ilişkin niyet beyanları ile Şarj Ağı İşletmeci Lisansı başvurusunun geçici olarak askıya alındığı açıklandı.

EFOR – Şirket bağlı ortaklığı Efor Gübre’nin Diyarbakır ve Siirt’te yer alan iki adet maden sahasına ilişkin arama ruhsatlarının Efor Gübre adına tescil edildiği açıklandı.

ENKAI – Şirket ile Saha Kurumsal arasında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ESEN – Şirketin %25 iştiraki, Naturel ChargeN Elektrik’in 20.000.000 adet payının Pardus Portföy Yönetimi Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devredildiği açıklandı.

ECILC – Eczacıbaşı Holding ile Arch Peninsula arasında Sanipak’ın devri kapsamında yapılan başvuru Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

EBEBK – Nisan ayında mağaza ve online kanallarda satılan ürün adetinin %18 arttığı açıklandı.

GARAN – Yurt dışında 6 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

GENIL – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

GLCVY – Şirketin, YKBNK tarafından gerçekleştirilen 258,5 milyon TL büyüklüğündeki portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesine en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.

GSDHO – Şirketin bağlı ortaklığı GSD Varlık Yönetim’nin Fibabanka tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 155 milyon TL’lik portföy ihalesini kazandığı açıklandı.

HTTBT – Şirketin 2026 yılında dolar bazında %25 – 30 ciro büyümesi, %43 – 48 FAVÖK marjı, %25 – 30 net kar marjı beklediği açıklandı.

HEKTS – 179 gün vadeli 3,8 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

HDFGS – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %80’inin mevcut ve yeni yatırımlarda, %20’sinin sermaye piyasası araçlarına yatırım olarak kullanılmasının planlandığı açıklandı.

ISBIR – Lale Yediç tarafından 174.835 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KRGYO – İstanbul Finans Merkezi’nde iki ofisin toplam 215 milyon TL bedelle alınmasına karar verildiği açıklandı.

LXGYO – Şirketin, SGK tarafından açık artırma usulüyle gerçekleştirdiği İstanbul’daki taşınmaz ihalesinde 209,2 milyon TL bedelle en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

MOPAS – Şirketin, Kocaeli’de mağaza açtığı belirtildi.

MAVI – 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

MANAS – Halka arzdan elde edilen fonun 66,9 milyon TL’sinin Ar – Ge ve yeni yatırımlarda, 100,3 milyon TL’sisin işletme sermayesi ve borç kapamada kullanıldığı açıklandı.

MEPET – Çarşamba Spor Kulübü Derneği'ne 1 milyon TL bağış yapıldığı açıklandı.

MHRGY – Şirketin, EsasBurda Turizm ile yaptığı sözleşme kapsamında, Esas Aeropark projesinin B bloğunda yer alan toplam 33 bağımsız bölümü devralmak üzere anlaşma yaptığı açıklandı.

NUGYO – Şirketin, %50 ortağı olduğu NP Adi Ortaklığı tarafından geliştirilen Urla 77 Konut Projesi kapsamında yüklenici seçim süreci tamamlandığı ve Nurol İnşaat ile 28,2 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

PRDGS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PATEK – Şirket bağlı ortaklığı Titra Teknoloji’nin Saha Expo 2026 kapsamında çeşitli İşbirliği anlaşmaları ve mutabakat zabıtları imzaladığı açıklandı.

PENTA – Şirketin, Lenovo markası ödül aldığı açıklandı.

PETUN – 147 gün vadeli 190 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PLTUR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SURGY – Sur Yapı Endüstri tarafından 4.800.000 adet payın pay başına 71,00 TL fiyatla TAS’ta 1 alıcıya satıldığı açıklandı.

SEGMN – Özbekistan'da yeni bir şirket kurulmasına ve yeni kurulacak bağlı ortaklığı bünyesinde depo alanı kiralanmasına karar verildiği açıklandı.

SMRVA – Şirketin, YKBNK tarafından gerçekleştirilen 525,9 milyon TL büyüklüğündeki portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesine en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.

TATGD – Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının sos ve hazır yemek kategorilerinde yapılacak yatırımların kısmi finansmanı ve işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

THYAO – Nisan ayında 2025 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %5 azalışla 2,5 milyona, yolcu doluluk oranı 3,5 puan azalışla %83,8’e, dış hat yolcu sayısı %1,9 artışla 4,7 milyona gerilerken, yolcu doluluk oranı 0,5 puan artışla %83,3’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı %2,9 azalışla 7,2 milyona gerilerken, yolcu doluluk oranı 0,2 puan artışla %83,4’e yükseldi.

VSNMD – Halka arzdan elde edilen fonun 172,4 milyon TL’sinin Çelemli Fabrikası hammadde hazırlama tesis kurulumu, tüm destek ekipmanları ve altyapısında, 179,3 milyon TL’sinin kredi kapamasında kullanıldığı açıklandı.

VRGYO – Şirketin, %2 iştiraki Doğusan Yatırım İnşaat’ın paylarının Emre Fırat'a devir 8,6 milyon TL’ye devredilmesine karar verildiği açıklandı.

YYAPI – Borsa tarafından şirket paylarının YİP’te işlem görmeye devam etmesine karar verildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

HDFGS – Şirket sermayesinin 1,1 milyar TL’den %100 oranında bedelli olarak 1,1 milyar TL nakden artışla 2,3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

IZINV – Şirket sermayesinin 17,5 milyon TL’den %1.327,55 oranında bedelsiz olarak 232,5 milyon TL artışla 250 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

TERA – Şirket sermayesinin 700 milyon TL’den %4.000 oranında kar payından bedelsiz olarak 28 milyar TL artışla 28,7 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 27,98 – 28,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

ALVES – Bank of America Corporation tarafından 3,46 – 3,50 TL fiyat aralığından 28.910.820 adet alış ve 45.352.976 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,92’ye geriledi.

CGCAM – Betül Pirinç Yıldız tarafından 41,96 TL fiyattan 2.000.000 adet satılırken, şirket sermayesindeki payı %15,12’ye geriledi.

DMRGD – Bank of America Corporation tarafından 7,42 – 7,48 TL fiyat aralığından 48.124.236 adet alış ve 23.291.934 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,04’e yükseldi.

FORTE – Ebubekir Balıkçı tarafından 100,00 – 104,00 TL fiyat aralığından 350.004 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,92’ye geriledi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 8,99 – 9,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

GLYHO – Mehmet Kutman tarafından 16,00 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,08’e yükseldi.

KRTEK – Meral Molu tarafından Metin Molu’ya ait 3.307.869 adet payın miras yoluyla devralındığı açıklandı.

NIBAS – Pardus Portföy tarafından 8.845.503 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,40’e yükseldi.

Kaynak: İnfo Yatırım