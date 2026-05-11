Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında üç hisse senedi için yeni önleyici tedbir kararı alındığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Alarko GYO, Dof Robotik ve Türk İlaç Serum paylarında açığa satış ve kredili işlem kısıtlaması uygulanacak.

Tedbir kararının 11 Mayıs 2026 tarihli işlemlerin başlangıcından 10 Haziran 2026 tarihli işlemlerin sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi.

HANGİ HİSSELER İÇİN TEDBİR KARARI ALINDI?

VBTS kapsamında tedbir uygulanacak hisseler şu şekilde açıklandı:

Alarko GYO (ALGYO)

Dof Robotik (DOFRB)

Türk İlaç Serum (TRILC)

AÇIĞA SATIŞ VE KREDİLİ İŞLEM YAPILAMAYACAK

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hisselerde belirtilen tarihler arasında açığa satış ve kredili işlem gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.

VBTS NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında alınan kararların, piyasada oluşabilecek aşırı fiyat hareketleri ve volatilitenin sınırlandırılması amacıyla uygulandığı biliniyor.