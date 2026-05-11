Borsa İstanbul’da son 1 yıllık performanslar incelendiğinde bazı hisselerde dikkat çekici yükselişler yaşandığı görüldü. Özellikle yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı hisselerde yüzde 1000’in üzerinde getiriler dikkat çekerken, listenin zirvesinde HEDEF hissesi yer aldı.

Son 1 yılda yatırımcısına en fazla kazandıran hisseler arasında Gündoğdu Gıda (GUNDG), Tera Yatırım (TERA), Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve Katılımevim (KTLEV) gibi hisseler de öne çıktı.

SON 1 YILDA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

HEDEF: %1808,64

GUNDG: %1495,62

TRHOL: %1438,46

PEKGY: %1423,98

ODINE: %1399,06

KTLEV: %1350,08

BURVA: %1227,84

DSTKF: %1067,29

TERA: %870,93

MANAS: %784,98

HEDEF HİSSESİ ZİRVEDE YER ALDI

Son 1 yıllık performans verilerine göre HEDEF hissesi yüzde 1808,64’lük yükselişle listenin ilk sırasında yer aldı. GUNDG ve TRHOL hisseleri ise yüzde 1400’ün üzerindeki performanslarıyla dikkat çekti.

PEKGY, ODINE ve KTLEV hisselerinde de yüzde 1300 seviyelerine yaklaşan yükselişler görüldü.

YÜKSEK GETİRİ, YÜKSEK VOLATİLİTE

Uzmanlar, kısa sürede yüksek yükseliş kaydeden hisselerde volatilitenin de artabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yatırımcıların şirket finansalları, işlem hacmi ve sektör dinamiklerini de yakından takip etmesi gerektiği belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.