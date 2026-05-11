Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u iç sahada 4-2 mağlup eden Galatasaray, bitime bir hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4’e çıkararak şampiyonluğunu ilan etti. Toplamda 26., üst üste ise 4. kez şampiyon olan sarı-kırmızılılar Çarşamba günü kutlamalara hazırlanırken; borsa tarafında yatırımcılar haftaya "soğuk duş" ile başladı.

Şampiyonluğun kesinleşmesiyle birlikte GSRAY payları, yeni haftanın ilk işlem gününde beklentilerin aksine sert bir düşüşle açıldı.

AÇILIŞLA BİRLİKTE KIRMIZI MUMLAR YANDI

Haftaya 1,23 TL seviyesinden başlayan GSRAY hisseleri, açılışın ardından gelen yoğun satışlarla hızla geriledi. Gün içerisinde 1,17 TL seviyelerine kadar çekilen hisseler, yazım sırasında %4,1’lik kayıpla 1,18 TL seviyesinden işlem görüyor.

BANK OF AMERİCA SATIŞA GEÇTİ

11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 11:22 itibarıyla GSRAY hissesindeki satıcı tarafı, düşüşün derinliğini ve kurumsal çıkışları net bir şekilde ortaya koyuyor.

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Bank of America: -33.704.290 lot (%37,977) — Maliyet: 1,193 TL

QNB Yatırım: -19.754.377 lot (%22,258) — Maliyet: 1,190 TL

Yapı Kredi Yatırım: -9.842.258 lot (%11,090) — Maliyet: 1,229 TL

Yatırım Finansman: -8.737.289 lot (%9,845) — Maliyet: 1,185 TL

Bulls Yatırım: -6.200.508 lot (%6,986) — Maliyet: 1,180 TL

Diğer: -10.511.154 lot (%11,844)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.