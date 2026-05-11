Küresel enerji piyasalarında gözler Hürmüz Boğazı’na çevrilmiş durumda. Dev yatırım bankası Morgan Stanley, İran ile yaşanan gerilim ve boğazın kapalı kalma ihtimaline dair yayımladığı analizde, petrol piyasasının büyük bir sıkışma riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Banka, krizin uzaması durumunda Brent petrol fiyatlarının 130-150 dolar aralığına kadar tırmanabileceği uyarısında bulundu.

"ZAMANA KARŞI YARIŞ" BAŞLADI

Morgan Stanley analisti Martijn Rats ve ekibi tarafından hazırlanan notta, petrol piyasasında bir “zamana karşı yarış” yaşandığı ifade edildi. Boğazın kapalı kalması nedeniyle yaklaşık 1 milyar varillik arz kaybı yaşandığına dikkat çeken analistler, fiyatların şimdiye kadar 2022 seviyelerini aşmamasını şu "tampon" unsurlara bağladı:

ABD’nin İhracat Artışı: Günlük 3,8 milyon varillik ek ihracat kapasitesi.

Çin’in İthalat Düşüşü: Günlük 5,5 milyon varillik talep yavaşlaması.

Banka, bu iki faktörün dünyayı günlük toplam 9,3 milyon varillik devasa bir sıkışmadan koruduğunu belirtti.

HAZİRAN AYI KRİTİK EŞİK: TAMPONLAR TÜKENEBİLİR

Morgan Stanley’in temel senaryosuna göre, Hürmüz Boğazı’nın Haziran ayında yeniden açılması bekleniyor. Ancak kapanmanın Haziran sonu veya Temmuz ayına sarkması durumunda, ABD ve Çin kaynaklı koruma kalkanlarının çökeceği öngörülüyor.

Temel Senaryo: Mevcut çeyrek için 110 dolar, yılın son çeyreği için 90 dolar.

Kriz Senaryosu (Uzun süreli kapanma): Brent petrol için 130 - 150 dolar bandı.

BRENT PETROL 105 DOLARI AŞARAK REKORA KOŞUYOR

Haftanın ilk işlem gününde Brent petrol vadeli işlemleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın savaş sona erdirme teklifini reddetmesiyle yüzde 4,6 yükseldi. Varil başına 105,99 doları gören fiyatlar, piyasadaki gerginliğin en somut göstergesi oldu.

"BOĞAZ YARIN AÇILSA BİLE" KAYIP SÜRECEK

Analistler, Hürmüz Boğazı bu hafta açılsa dahi piyasadaki hasarın kalıcı olacağını savunuyor. Petrol sahalarının yeniden devreye alınması ve tanker rotalarının eski haline dönmesi gibi operasyonel süreçler nedeniyle:

Piyasanın 2026’nın geri kalanında 1 milyar varil daha kaybetmesi bekleniyor.

Morgan Stanley, boğaz açılsa bile çatışmanın enerji piyasaları üzerindeki gölgesinin yıl sonuna kadar süreceğini belirtti.

Yakın bir zamanda Citigroup analistleri petrolde beklenen 150 dolarlık senaryonun henüz gerçekleşmediğini bildirdi. 150 dolarlık senaryonun raftan kalkıp kalmadığı tartışılırken, Morgan Stanley'in analizi 150 dolarlık senaryoya işaret etti.

