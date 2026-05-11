Frigo-Pak Gıda (FRIGO), Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) aldığı onayın ardından, hissedarlarının pay sayısını yaklaşık 3 katına çıkaracak olan bedelsiz sermaye artırımı için düğmeye bastı.

SPK’nın 7 Mayıs 2026 tarihli bülteninde onaylanan yüzde 188,914 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için şirket tarafından resmi tarih açıklandı. Yapılan duyuruya göre, bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi 13 Mayıs 2026 olarak belirlendi.

Bu tarihte portföyünde FRIGO hissesi bulunan yatırımcılar, herhangi bir ücret ödemeden ve başvuru yapmalarına gerek kalmadan yeni paylarına kavuşacak.

SERMAYE YAPISINDA GÜÇLÜ DEĞİŞİM

Frigo-Pak’ın 1 milyar TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde gerçekleştirdiği bu artışın detayları ise dikkat çekici.

Mevcut 294.204.950 TL olan çıkarılmış sermaye, iç kaynakların kullanımıyla 850.000.000 TL’ye yükselecek.

Artırılan 555.795.050 TL’lik tutarın finansman kaynağı şu kalemlerden oluşuyor:

• Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları: 166.515.830 TL

• Hisse Senedi İhraç Primleri: 42.000.000 TL

• Geçmiş Yıl Karları (Olağanüstü Yedekler): 347.279.220 TL

YATIRIMCILARIN HESABINDA KAÇ LOT OLACAK?

Yatırımcılar için en kritik soru: "Elimdeki lot sayısı nasıl değişecek?" oldu. Yüzde 188,914 oranındaki bedelsiz artırım, mevcut lot sayısının yaklaşık 2,88 katına çıkması anlamına geliyor.

Örnek Hesaplama:

• Elinde 100 lot FRIGO hissesi bulunan bir yatırımcıya, 188,91 lot bedelsiz pay verilecek.

• Bölünme sonrası toplam lot sayısı 288,91 adede yükselecek.

Önemli Not: Sermaye artırımı sonrasında lot sayısı artarken, hisse senedinin fiyatı da aynı oranda (bölünme tarihindeki baz fiyata göre) düzeltilecektir. Bu durum, yatırımcının toplam portföy değerini ilk aşamada değiştirmez ancak likiditeyi ve ulaşılabilirliği artırır.

