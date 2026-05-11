Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI), 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Finansal tabloların ardından aracı kurumlar da ENKAI hissesi için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncellemeye başladı. 11 Mayıs tarihinde 5 aracı kurum hisseye ilişkin yeni değerlendirmelerini paylaştı.

ENKAI HİSSE HEDEF FİYAT 2026

11 Mayıs itibarıyla açıklanan hedef fiyat ve tavsiyeler şu şekilde:

Deniz Yatırım

Deniz Yatırım, ENKAI – ENKA İnşaat için hedef fiyatını 121,90 TL olarak sürdürürken, tavsiyesini “al”dan “tut” seviyesine düşürdü.

Hedef fiyat: 121,90 TL

Son fiyat: 107,20 TL

Tavsiye: Tut

Prim potansiyeli: %13,71

İş Yatırım

İş Yatırım, ENKAI – ENKA İnşaat için hedef fiyatını 127,00 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Hedef fiyat: 127,00 TL

Son fiyat: 107,20 TL

Tavsiye: Al

Prim potansiyeli: %18,47

Yapı Kredi Yatırım

Yapı Kredi Yatırım, ENKAI – ENKA İnşaat için hedef fiyatını 110,00 TL, tavsiyesini “al” olarak korudu.

Hedef fiyat: 110,00 TL

Son fiyat: 107,20 TL

Tavsiye: Al

Prim potansiyeli: %2,61

Gedik Yatırım

Gedik Yatırım, ENKAI – ENKA İnşaat için hedef fiyatını 110,00 TL, tavsiyesini “endekse paralel getiri” olarak sürdürdü.

Hedef fiyat: 110,00 TL

Son fiyat: 107,20 TL

Tavsiye: Endekse paralel getiri

Prim potansiyeli: %2,61

GCM Yatırım

GCM Yatırım, ENKAI – ENKA İnşaat için hedef fiyatını 116,16 TL’den 121,85 TL’ye yükseltti.

Hedef fiyat: 121,85 TL

Son fiyat: 107,20 TL

Prim potansiyeli: %13,66

ENKAI 1. ÇEYREK BİLANÇOSU NASIL GELDİ?

Enka İnşaat (ENKAI)'nin 2026 yılı ilk çeyrek bilançosunda net dönem kârı yıllık bazda yüzde 58, net satışlar yüzde 25 ve FAVÖK yüzde 19 geriledi. Buna karşın brüt kâr marjı yüzde 25'e, FAVÖK marjı yüzde 22'ye ve esas faaliyet kâr marjı yüzde 18'e yükseldi. Şirketin finansal kaldıraç oranı yüzde 23 seviyesinde gerçekleşirken, cari oran 3,36 ve faiz karşılama oranı 158x oldu. Ayrıca şirket, 2026 yılı için hisse başına net 1,79 TL temettü dağıtma kararı almış ve 8 Nisan 2026'da yatırımcıların hesaplarına aktarmıştı.