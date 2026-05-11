Türkiye’nin küresel oyuncusu Şişecam (SISE), 2026 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Şirketin net karı, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 15 artışla 1,88 milyar TL olarak kaydedildi.

Bilançonun ardından aracı kurumlar, dev şirketin hisse performansı ve gelecek projeksiyonlarına dair raporlarını yayınlayarak hedef fiyatlarını güncelledi. 11 Mayıs Pazartesi günü 6 farklı aracı kurumdan Şişecam için kritik açıklamalar geldi.

ARACI KURUMLARIN ŞİŞECAM HEDEF FİYAT VE TAVSİYELERİ

Kurumların büyük çoğunluğu "Al" tavsiyesini korurken, en yüksek hedef fiyat ve prim potansiyeli Ahlatcı Yatırım'dan geldi. İşte kurum bazında güncel rakamlar:

Ahlatcı Yatırım: Hedef fiyat 71,05 TL, Tavsiye "Al", Prim Potansiyeli %32,30

Vakıf Yatırım: Hedef fiyat 70,30 TL (63,20 TL'den yükseltti), Tavsiye "Al", Prim Potansiyeli %30,91

Halk Yatırım: Hedef fiyat 68,50 TL, Tavsiye "Al", Prim Potansiyeli %27,56

Şeker Yatırım: Hedef fiyat 65,00 TL, Tavsiye "Al", Prim Potansiyeli %21,04

Deniz Yatırım: Hedef fiyat 60,00 TL, Tavsiye "Tut", Prim Potansiyeli %11,73

Gedik Yatırım: Hedef fiyat 60,00 TL, Tavsiye "Endeks Üstü Getiri", Prim Potansiyeli %11,73

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.