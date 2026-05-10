Küresel enerji piyasalarında Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik aksamalar ve Orta Doğu’da tırmanan tansiyon arz güvenliğini tehdit etse de, 150 dolarlık petrol senaryosu henüz hayata geçmedi. Brent petrolün varil fiyatı kısa süre önce 125-126 dolar bandına kadar tırmanmışken, son dönemde yaşanan geri çekilme ile fiyatlar 100-114 dolar aralığına geriledi.

FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞÜN 3 TEMEL NEDENİ

Citigroup analistleri, son bir haftalık süreçte yaşanan yaklaşık 14 dolarlık değer kaybını şu üç ana başlık altında değerlendiriyor:

• Yüksek Stok Seviyeleri: Küresel ölçekte yüksek seyreden stoklar ve stratejik petrol rezervlerinden yapılan satışlar arz baskısını yumuşattı.

• Talep Yavaşlaması: Gelişmekte olan ekonomilerde petrol tüketiminin yavaşlaması piyasada soğutucu bir etki yarattı.

• Diplomatik Beklentiler: ABD ile İran arasında olası bir uzlaşma beklentisi piyasalarda bir hafifleme sağladı.

ÇİN FAKTÖRÜ: İTHALATTA SERT DÜŞÜŞ

Piyasadaki gevşemenin en önemli nedenlerinden biri, dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin'den gelen veriler oldu. Citi raporuna göre, Çin’in ham petrol ithalatı Nisan ve Mayıs aylarında günlük yaklaşık 2,4 milyon varil düşüş kaydetti. Bu düşüşle birlikte ithalat rakamları, 2025 yılı ortalaması olan 11,6 milyon varilin altına geriledi.

CİTİ’NİN YENİ FİYAT TAHMİNLERİ

Banka, Brent petrol için kısa vadeli (0-3 ay) hedefini varil başına 120 dolar olarak korurken, yılın geri kalanı için şu öngörüleri paylaştı:

• 2. Çeyrek: Ortalama 110 dolar.

• 3. Çeyrek: Ortalama 95 dolar.

• 4. Çeyrek: Ortalama 80 dolar.

Analistler, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin zorlu geçmesi durumunda Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli aksama riskinin piyasalar tarafından halen tam anlamıyla fiyatlanmadığı konusunda da uyarıda bulundu.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.