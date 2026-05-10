Şirket, satış gelirlerindeki artışın yanı sıra karlılık oranlarında sergilediği muazzam yükselişle dikkat çekti.

GELİR TABLOSU: NET KAR YÜZDE 628 ARTTI

Fonetin operasyonel ve finansal performansı, kâr kalemlerine güçlü bir ivme olarak yansıdı:

Satışlar: Geçen yılın aynı dönemine göre %28 artışla 198,3 milyon TL seviyesine ulaştı.

Brüt Kar: Şirketin brüt kârı %71 oranında yükselerek 62,1 milyon TL olarak kaydedildi.

FAVÖK: Operasyonel kârlılık göstergesi %34 artışla 72,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Net Dönem Karı: Bilançonun en çarpıcı verisi olan net kâr, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %628 gibi rekor bir artışla 22,6 milyon TL'ye fırladı.

BİLANÇO VE VARLIK YAPISINDA STABİLİTE

Şirketin varlık yapısı ve borçluluk durumu sağlıklı görünümünü korumaya devam ediyor:

Toplam Varlıklar: %2 artışla 2,06 milyar TL seviyesine yükseldi.

Özkaynaklar: %1 artarak 1,87 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Net Borç: Şirket -99,4 milyon TL ile güçlü net nakit pozisyonunu sürdürüyor.

Duran Varlıklar: %3 artışla 1,75 milyar TL'ye ulaştı

