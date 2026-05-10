4-8 Mayıs 2026 haftasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) ve Frigo-Pak Gıda (FRIGO) şirketlerinin bedelsiz sermaye artırımlarına onay verdi. Aynı hafta içerisinde Mega Metal (MEGMT) ve İZ Yatırım Holding (IZINV) yönetim kurulları yeni bedelsiz kararları aldığını duyurdu.

10 Mayıs 2026 itibarıyla piyasada SPK’dan bedelsiz sermaye artırımı onayı bekleyen şirket sayısı 33’e yükseldi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

BEDELSİZ KARARI ALAN VE ONAY BEKLEYEN ŞİRKETLER LİSTESİ

Casa Emtia (CASA): %1000 bedelsiz (Karar: 22 Eylül 2023)

Mlp Sağlık / Medicana (MPARK): %200 bedelsiz (Karar: 3 Kasım 2023 - Başvuru: 3 Kasım 2023)

Reeder Teknoloji (REEDR): %300 bedelsiz (Karar: 3 Haziran 2025 - Başvuru: 19 Eylül 2025)

Gezinomi Seyahat (GZNMI): %1000 bedelsiz (Karar: 5 Kasım 2025 - Başvuru: 7 Kasım 2025)

Tera Finansal (TRHOL): %100 bedelsiz (Karar: 21 Kasım 2025 - Başvuru: 21 Kasım 2025)

Akın Tekstil (ATEKS): %2023,80 bedelsiz (Karar: 16 Aralık 2025)

Rubenis Tekstil (RUBNS): %900 bedelsiz (Revize Karar: 26 Mart 2026 - Başvuru: 28 Ocak 2026)

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Bursa Çimento (BUCIM): %166,66 bedelsiz (Karar: 26 Ocak 2026 - Başvuru: 11 Şubat 2026)

Katılımevim (KTLEV): %238,16 bedelsiz (Karar: 18 Şubat 2026 - Başvuru: 6 Nisan 2026)

Tera Yatırım (TERA): %4000 bedelsiz (Karar: 19 Şubat 2026)

Plastikkart (PKART): %1218,68 bedelsiz (Karar: 26 Şubat 2026 - Başvuru: 27 Şubat 2026)

Hedef Holding (HEDEF): %53,88 bedelsiz (Karar: 9 Mart 2026 - Başvuru: 17 Mart 2026)

Türkiye Sigorta (TURSG): %100 bedelsiz (Karar: 13 Mart 2026 - Başvuru: 14 Nisan 2026)

YEO Teknoloji (YEOTK): %133,80 bedelsiz (Karar: 17 Mart 2026)

Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN): %20 bedelsiz (Karar: 18 Mart 2026)

Vakıf GYO (VKGYO): %27,53 bedelsiz (Karar: 23 Mart 2026)

İş Girişim Sermayesi (ISGSY): %487,89 bedelsiz (Karar: 24 Mart 2026 - Başvuru: 2 Nisan 2026)

Goodyear (GOODY): %462,96 bedelsiz (Karar: 25 Mart 2026 - Başvuru: 20 Nisan 2026)

Vişne Madencilik (VSNMD): %55 bedelsiz (Karar: 26 Mart 2026)

BMS Birleşik Metal (BMSTL): %100 bedelsiz (Karar: 6 Nisan 2026)

Halk GYO (HLGYO): %56,25 bedelsiz (Karar: 6 Nisan 2026)

Ostim Endüstriyel (OSTIM): %35 bedelsiz (Karar: 7 Nisan 2026 - Başvuru: 16 Nisan 2026)

Altınkılıç Gıda (ALKLC): %1200 bedelsiz (Karar: 8 Nisan 2026)

Destek Faktoring (DSTKF): %1679 bedelsiz (Karar: 9 Nisan 2026)

Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT): %300 bedelsiz (Karar: 10 Nisan 2026 - Başvuru: 14 Nisan 2026)

Ulusal Faktoring (ULUFA): %100 bedelsiz (Karar: 14 Nisan 2026 - Başvuru: 16 Nisan 2026)

SDT Uzay ve Savunma (SDTTR): %1000 bedelsiz (Karar: 15 Nisan 2026 - Başvuru: 21 Nisan 2026)

Odine Solutions (ODINE): %1212,21 bedelsiz (Karar: 16 Nisan 2026 - Başvuru: 17 Nisan 2026)

Reysaş Lojistik (RYSAS): %100 bedelsiz (Karar: 20 Nisan 2026)

Reysaş GYO (RYGYO): %250 bedelsiz (Karar: 20 Nisan 2026)

Mercan Kimya (MERCN): %200 bedelsiz (Karar: 24 Nisan 2026 - Başvuru: 4 Mayıs 2026)

Mega Metal (MEGMT): %1000 bedelsiz (Karar: 6 Mayıs 2026)

İZ Yatırım Holding (IZINV): %1327,55 bedelsiz (Karar: 7 Mayıs 2026 - Başvuru: 8 Mayıs 2026)

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.