Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD ile İran arasındaki gerilimde ortaya çıkan mutabakat sinyalleri, akaryakıt fiyatlarında indirim dalgası başlattı. Motorinin litre fiyatında 5,58 liralık dev bir indirim gerçekleştirildi.

Yapılan 5,58 liralık indirim sonrası üç büyükşehirde motorin fiyatları şu seviyelere geriledi:

İstanbul: 66,11 TL

Ankara: 67,38 TL

İzmir: 67,65 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ VE İNDİRİM DETAYLARI

Motorinde toplamda 7,17 liralık bir maliyet düşüşü gerçekleşti. Normal şartlarda Eşel Mobil Sistemi gereği bu indirimin önemli bir kısmının vergi düzenlemesiyle karşılanıp pompaya sadece 1,79 lira olarak yansıması bekleniyordu. Ancak tabelalara yansıyan indirim miktarı beklentileri aşarak 5,58 lira oldu.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Akaryakıt piyasasını dengelemek amacıyla uygulanan sistemin detayları ise şöyle:

Maliyet Koruması: Petrol fiyatları veya döviz kurundaki artış durumunda, maliyet yükselişinin bir bölümü devlet tarafından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimiyle karşılanıyor.

Yüzde 75 Kuralı: 5 Mart'ta yürürlüğe giren ve 2 Mart tarihini baz alan düzenlemeye göre, akaryakıt ve LPG zamlarının yüzde 75'e kadar olan kısmı ÖTV'den feragat edilerek karşılanıyor; geri kalan bölüm tüketiciye yansıtılıyor.

Kaynak: Haber 7

