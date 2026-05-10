Google Haberler

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emeklinin gözü ikramiye ödeme takvimine çevrildi. 4 bin TL'lik ödemenin ne zaman yapılacağı merak edilirken kulis bilgisi geldi.

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da emeklilere 4 bin TL ikramiye ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin erken çekilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

BAKAN IŞIKHAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye tutarı ve ödeme takvimi hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 4 bin TL olarak ödeneceğini söylemişti.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kulis bilgisi geldi, Görsel 1

KULİS BİLGİSİ: ÖDEMELER MAAŞLARLA BİRLİKTE Mİ YATACAK?

Emeklilerin ödeme takvimine ilişkin kulis bilgilerini paylaşan Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, maaş ve ikramiyelerin birleştirilerek ödenmesinin planlandığını ifade etti:

Çalışma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin maaşlarla ikramiyeleri aynı anda ödemeyi planladığı konuşulduğunu bildiren Erdem, " Maaşlar normalde ayın 17'si ile 28'i arasında yatıyor. Erdem'e göre, maaşını 17'sinde alan emeklilerin ikramiyesi de aynı gün hesabına yatmış olacak" dedi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Erdem, "Normal takvimde ikramiyelerin 21-27 tarihleri arasında yatması gerekirken, yeni planlama ile ödemelerin daha erken bir tarihte tamamlanması bekleniyor." açıklamsında bulundu.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kulis bilgisi geldi, Görsel 2

RESMİ KARAR BEKLENİYOR

Geçtiğimiz bayram döneminde de ikramiyeler maaşlarla birlikte ödenmişti. Faruk Erdem, ilgili kararın bugün yarın resmi olarak açıklanmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İslam Memiş'ten kritik uyarı: Altın ve gümüşü yeni haftada ne bekliyor?İslam Memiş'ten kritik uyarı: Altın ve gümüşü yeni haftada ne bekliyor?
Araç sahiplerine müjde! Motorine dev indirim geldiAraç sahiplerine müjde! Motorine dev indirim geldi

Google Haberler