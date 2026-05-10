Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da emeklilere 4 bin TL ikramiye ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin erken çekilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

BAKAN IŞIKHAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye tutarı ve ödeme takvimi hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 4 bin TL olarak ödeneceğini söylemişti.

KULİS BİLGİSİ: ÖDEMELER MAAŞLARLA BİRLİKTE Mİ YATACAK?

Emeklilerin ödeme takvimine ilişkin kulis bilgilerini paylaşan Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, maaş ve ikramiyelerin birleştirilerek ödenmesinin planlandığını ifade etti:

Çalışma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin maaşlarla ikramiyeleri aynı anda ödemeyi planladığı konuşulduğunu bildiren Erdem, " Maaşlar normalde ayın 17'si ile 28'i arasında yatıyor. Erdem'e göre, maaşını 17'sinde alan emeklilerin ikramiyesi de aynı gün hesabına yatmış olacak" dedi.

Erdem, "Normal takvimde ikramiyelerin 21-27 tarihleri arasında yatması gerekirken, yeni planlama ile ödemelerin daha erken bir tarihte tamamlanması bekleniyor." açıklamsında bulundu.

RESMİ KARAR BEKLENİYOR

Geçtiğimiz bayram döneminde de ikramiyeler maaşlarla birlikte ödenmişti. Faruk Erdem, ilgili kararın bugün yarın resmi olarak açıklanmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Sabah Gazetesi