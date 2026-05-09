Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte şehirler arası ulaşımda yoğunluk artarken, uçak ve otobüs bilet fiyatlarında dikkat çeken yükselişler yaşandı.

Artan talep nedeniyle birçok hatta fiyatlar geçen yılın üzerine çıkarken, özellikle bayram dönüş tarihlerine yakın seferlerde yüksek artışlar görüldü.

UÇAK BİLETLERİNDE FİYATLAR KATLANDI

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; tatilin başlangıcında yaklaşık 1.400 TL seviyesinde olan İstanbul-Ankara uçak bileti fiyatları, bayramın son günlerine doğru 3 bin TL sınırına yaklaştı.

Ay başındaki fiyatlarla kıyaslandığında bazı hatlardaki artışlar şöyle oldu:

İstanbul – İzmir hattında yaklaşık 600 TL,

İstanbul – Antalya hattında yaklaşık 1.400 TL,

İstanbul – Adana hattında yaklaşık 1.500 TL zam yaşandı.

OTOBÜS BİLETLERİNDE DE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Otobüs seferlerinde de birçok güzergahta fiyatlar yükseldi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Ankara çıkışlı seferlerde:

Hatay bileti 1.200 TL'den 1.400 TL'ye,

Kahramanmaraş bileti 1.000 TL'den 1.300 TL'ye,

Adana bileti 750 TL'den 1.000 TL'ye,

Adıyaman bileti ise 1.600 TL'den 2.000 TL'ye çıktı.

İstanbul kalkışlı seferlerde ise fiyatlar şu seviyelere yükseldi:

Hatay: 2.000 TL'den 2.500 TL'ye,

Kahramanmaraş: 1.800 TL'den 2.600 TL'ye,

Adana: 1.200 TL'den 1.700 TL'ye,

Osmaniye: 1.300 TL'den 1.900 TL'ye ulaştı.