Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve üst üste gelen vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Küresel piyasalardaki istikrarsızlık ve ÖTV zamlarının ardından vatandaşlar, 10 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla güncel pompa fiyatlarını yakından takip ediyor.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de il il güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları:
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
İstanbul'da fiyatlar Avrupa ve Anadolu yakasında küçük farklılıklar gösteriyor:
Avrupa Yakası:
Benzin: 63.81 TL
Motorin: 66.25 TL
LPG: 33.89 TL
Anadolu Yakası:
Benzin: 63.67 TL
Motorin: 66.11 TL
LPG: 33.29 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Başkent Ankara'da 10 Mayıs itibarıyla fiyatlar şu şekilde:
Benzin: 64.78 TL
Motorin: 67.38 TL
LPG: 33.87 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
İzmir'de güncel pompa fiyatları listesi:
Benzin: 65.06 TL
Motorin: 67.65 TL
LPG: 33.69 TL
Kaynak: Ekonomim