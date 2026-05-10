Altın ve gümüş piyasalarına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yeni haftada piyasalarda yaşanabilecek sert fiyat hareketlerine karşı yatırımcıları uyardı. Jeopolitik gelişmelerin yön belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, belirsizlik ortamında iki yönlü senaryonun da masada olduğunu ifade etti.

"PİYASALAR HABER AKIŞIYLA YÖNLENDİRİLİYOR"

Son iki aydır piyasaların sadece haber akışlarıyla şekillendiğini savunan Memiş, “Her hafta bir gün olumlu, bir gün olumsuz haberler geliyor. Buna bağlı olarak da piyasalarda sürekli yön değişimi yaşanıyor” dedi. Bu tablonun yıl sonuna kadar süreceğini belirten uzman, yatırımcıların bu oynaklığa alışması gerektiğini söyledi.

2026 yılına dair stratejik bir uyarıda da bulunan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“2026 yılı paradan para kazanma yılı değil, parayı koruma yılıdır. Yatırımcılar fiyata değil, ellerindeki miktara odaklanmalı.”

YENİ HAFTA İÇİN İKİ FARKLI SENARYO

GDH YouTube kanalında konuşan Memiş, hafta sonu gelecek haber akışının piyasaları iki farklı yöne savurabileceğini belirtti:

Olumlu Senaryo: Bir anlaşma haberi gelirse borsalarda yükseliş, altın ve gümüşte değer artışı, dolarda ise gevşeme görülebilir.

Olumsuz Senaryo: Savaşın devamı yönünde gelişmeler olursa petrol fiyatları yükselirken, birçok varlıkta sert düşüşler yaşanabilir.

Memiş, bu iki ihtimalin de eşit ağırlıkta (%50-%50) olduğunu vurguladı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER

Ons altın fiyatlarına dair teknik seviyeleri paylaşan Memiş, 4700 dolar üzerindeki haftalık kapanışların fiyatı 5200 dolara taşıyabileceğini söyledi. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4500–4400 dolar bandının güçlü bir destek bölgesi olduğunu ifade etti.

Gümüşün altına kıyasla daha fazla kazandırdığına dikkat çeken Memiş, rasyodaki düşüşün gümüşü desteklediğini belirtti. Gümüşte kısa vadede 96 dolar direnci takip edilirken, gram bazında 145–150 lira seviyelerinin gündemde olduğu aktarıldı.

"HAFTA SONLARINA DİKKAT"

Piyasalar kapalıyken gelen haberlerin yeni haftanın açılışında sert hareketlere neden olduğunu vurgulayan Memiş, yatırımcıların hafta sonu gelişmelerini büyük bir dikkatle takip etmesi gerektiğini hatırlattı. Memiş’e göre, küresel piyasalardaki yüksek oynaklık ve belirsizlik ortamı bir süre daha devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

