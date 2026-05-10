Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 10 Mayıs 2026 Pazar günü TSI 09.07 itibarıyla altın fiyatları…

ONS ALTIN

Alış: 4.714,76 dolar

Satış: 4.715,33 dolar

GRAM ALTIN

Alış: 6.874,79 TL

Satış: 6.875,62 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.999,67 TL

Satış: 11.241,64 TL

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.874,79 6.875,62 % 0.87 23:59
Ons Altın / TL 213.563,54 214.121,74 % 0.87 23:59
Ons Altın / USD 4.714,76 4.715,33 % 0.63 23:59
Çeyrek Altın 10.999,67 11.241,64 % 0.87 23:59
Yarım Altın 21.930,59 22.483,29 % 0.87 23:59
Ziynet Altın 43.998,67 44.829,06 % 0.87 23:59
Cumhuriyet Altını 45.358,00 46.042,00 % -0.43 13:06
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

