Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden 4-8 Mayıs haftasında peş peşe yeni iş ilişkileri ve sözleşme açıklamaları geldi. Savunma sanayi, enerji, yazılım, sağlık ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren 13 şirket milyonlarca dolarlık anlaşma duyurdu.

GENIL, PFIZER İLE 5 YILLIK ANLAŞMA YAPTI

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL), Pfizer ile yapılan anlaşma kapsamında ELELYSO ve BESPONSA isimli iki ilacın Türkiye’deki satış, pazarlama, tanıtım ve dağıtım faaliyetlerini 5 yıl boyunca üstleneceğini açıkladı.

FORTE’DEN İKİ AYRI ANLAŞMA

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), Orman Genel Müdürlüğü’nün 12,1 milyon TL’lik bakım ve destek hizmeti ihalesini kazandığını duyurdu.

Şirket ayrıca bağlı ortaklığı Milsoft Yazılım Teknolojileri A.Ş. ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 3,384 milyon dolarlık proje sözleşmesi imzalandığını bildirdi.

CW ENERJİ’DEN 32,49 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu için 32,49 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.

Şirket ayrıca proje kapsamında 8,13 milyon dolarlık avans ödemesi alındığını açıkladı.

VBT YAZILIM’DAN 16,8 MİLYON DOLARLIK BANKA ANLAŞMASI

VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ), Türkiye’de faaliyet gösteren bir banka ile toplam değeri yaklaşık 16,8 milyon dolar olan iki ayrı sözleşmeye imza attığını duyurdu.

Anlaşmaların; anasistem donanım satın alımı ve sistem yazılımlarının lisans yenileme hizmetlerini kapsadığı, 3 yıl süreli olduğu belirtildi.

ALTNY’DEN KAMİKAZE İHA ANLAŞMASI

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY), bağlı ortaklığı Dasal Havacılık Teknolojileri A.Ş.’nin Nijerya merkezli NIGUS International Investment Limited ile 100 bin adet kamikaze İHA ve çeşitli insansız hava araçlarının tedarikine yönelik çerçeve sözleşme imzaladığını açıkladı.

Şirket, anlaşmanın ihracat faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiğini bildirdi.

DİĞER DİKKAT ÇEKEN ANLAŞMALAR

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN), yurt dışındaki bir firmayla 920 bin avro tutarında çift kiriş gezer portal vinç üretim ve teslim sözleşmesi imzaladı. Teslimatların 2026’nın son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE), Bursa Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında 940 bin dolarlık ilave sipariş aldı. Böylece projedeki toplam sözleşme büyüklüğü 531,6 milyon TL’ye ulaştı.

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), bir kamu kurumuna yönelik bilişim malzemesi alımı işine ilişkin 2,5 milyon dolar tutarında fatura düzenlediğini açıkladı.

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM), Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği ile 9,17 milyon TL bedelli “3 aylık kemoterapi ilaç hazırlama hizmet alımı” sözleşmesi imzaladı.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. (EKOS), TEİAŞ’ın Piyale GIS TM projesi kapsamında 1,18 milyon avroluk gaz izoleli orta gerilim primer hücre tedarik sözleşmesi yaptığını duyurdu.

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN), Tayvan’a yönelik 26 bin 910 dolarlık makarna ihracatı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG), yurt içinden toplam bedeli 1,178 milyon dolar olan 4 adet beton santrali siparişi aldığını bildirdi.

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC), ASELSAN iştiraki ASELSAN NET ile yapılan çerçeve anlaşma kapsamında yaklaşık 1,22 milyon dolarlık görüntüleme direği ve yüksek güvenlikli altyapı sistemleri satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.