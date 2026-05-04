Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada önemli bir iş birliğini duyurdu. Şirket, küresel ilaç devi Pfizer ile distribütörlük anlaşması imzaladığını bildirdi.

5 YIL SÜRELİ ANLAŞMA

Yapılan açıklamaya göre söz konusu anlaşma, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl süreyle yürürlükte olacak. Bu kapsamda GEN İlaç, belirli ürün gruplarında satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini üstlenecek.

Anlaşma kapsamında, Gaucher hastalığının tedavisinde kullanılan ELELYSO ile akut lenfoblastik lösemi tedavisinde kullanılan BESPONSA ürünlerinin Türkiye'deki satış, pazarlama ve dağıtım süreçleri GEN İlaç tarafından yürütülecek.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE STRATEJİK ADIM

Söz konusu iş birliği, şirketin portföyünü güçlendirmesi ve özellikle nadir hastalıklar ile onkoloji alanında etkinliğini artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Anlaşmanın, şirketin operasyonel faaliyetlerine ve pazar payına katkı sağlaması bekleniyor.

GENIL HİSSELERİ HAFTANIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE NE DURUMDA?

GENIL hisse detay verilerine göre, pay haftanın ilk işlem gününde 11.40 yazım saati itibarıyla yüzde 2,81 düşüşle 9 TL bandında seyrediyor.

GEN İlaç'ın temel değerleme göstergeleri şöyle:

Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 49,73, Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı ise 3,92 seviyesinde bulunuyor.

