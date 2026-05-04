Alarko Holding (ALARK), Ege Gübre (EGGUB) ve Kafein Yazılım (KFEIN) hissedarlarına nakit temettü ödemelerini bugün gerçekleştiriyor. Hak kullanımı nedeniyle, ilgili hisselerin piyasa açılış fiyatlarında düzeltmeye gidildi.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruya göre, nakit kâr payı ödemeleri sonrası oluşan yeni teorik fiyatlar netleşti.

Şirketlerin dağıttığı brüt ve net temettü tutarları ile haftanın ilk işlem gününde baz alınacak teorik fiyatlar şu şekilde:

Alarko Holding A.Ş. (ALARK)



Holding kanadının güçlü ismi Alarko, yatırımcılarına pay başına brüt 3,18 TL ödeme yapıyor.

• Net Temettü: 2,7359 TL

• Düzeltilmiş Yeni Fiyat: 92,47 TL

Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB)



Tarım ve liman sektörünün önemli oyuncusu Ege Gübre, hissedarlarına brüt 2,5 TL nakit kâr payı dağıtıyor.

• Net Temettü: 2,125 TL

• Düzeltilmiş Yeni Fiyat: 124,30 TL

Kafein Yazılım Hizmetleri (KFEIN)



Teknoloji sektöründen Kafein Yazılım da sembolik bir oranla temettü dağıtan şirketler arasında yer aldı.

• Brüt Temettü: 0,0202 TL

• Net Temettü: 0,0172 TL

• Düzeltilmiş Yeni Fiyat: 8,69 TL

TEMETTÜ DÜZELTMESİ NEDİR?

Borsada işlem gören şirketler temettü dağıttığında, şirketin kasasından nakit çıkışı olduğu için bu tutar hisse fiyatından düşülür.

Yatırımcıların toplam varlığı (hisse fiyatı + alacağı nakit temettü) değişmezken, hisse senedi düzeltilmiş "teorik fiyat" üzerinden seansa başlar.

Hak kazanan yatırımcıların hesaplarına net temettü tutarları, takas kuralları gereği genellikle T+2 işlem gününde (çarşamba günü) nakit olarak yansıyacak.

Bugün itibarıyla bu üç hissedeki fiyat değişimleri, dünkü kapanış değerlerine göre değil, yukarıda belirtilen teorik fiyatlar üzerinden hesaplanacak.