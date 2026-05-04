Borsa genelindeki yabancı payı günlük bazda -0,22 puanlık sınırlı bir düşüşle yüzde 35,01 seviyesine gerilerken, bazı hisselerdeki yabancı girişi dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Piyasada genel bir bekle-gör hakimken, belirli hisselerde yabancı payının hızla yükseldiği görülüyor. Günün öne çıkan hisseleri şunlar:

• TURGG: 7.65 bps

• LXGYO: 3.96 bps

• EUPWR: 2.94 bps

Buna karşılık yabancı payının en çok azaldığı hisselerin başında ise -6.96 bps ile OZATD yer aldı. Onu KIMMR ve MERCN takip etti.

10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTIŞ GÖSTERENLER

Yatırımcılar için asıl kritik veri, yabancının kalıcı olduğu hisselerde saklı. Yabancı oranları raporuna göre tam 10 işlem günüdür yabancı payı aralıksız artan 5 hisse senedi şunlar:

• ANSGR (Anadolu Sigorta)

• ASGYO (Asce GYO)

• DNISI (Dinamik Isı)

• ERBOS (Erbosan)

• ICBCT (ICBC Turkey Bank)

YABANCININ UZAKLAŞTIĞI HİSSELER

Diğer tarafta ise satış baskısının sürdüğü ve yabancı oranının sürekli gerilediği şirketler bulunuyor.

Özellikle DOCO, GENIL ve KIMMR hisselerinde yabancı payı tam 10 gündür düşüş trendinde. AGYO ve KRONT hisselerinde ise bu satış serisi 7. gününe girmiş durumda.

PİYASA ÖZETİ: YABANCI ORANI YÜZDE 35 BANDINDA

Borsa İstanbul'un genel yabancı takas oranı yüzde 35,01 ile stabil bir seyir izliyor.

Uzmanlar, bugün açıklanan enflasyon verileri ve küresel piyasalardaki (özellikle ABD-İran gerilimi) gelişmelerin, yabancı payının yüzde 36 direncini aşması veya yüzde 34 destek seviyesine çekilmesinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Yabancı oranındaki artış tek başına bir alım sinyali olmasa da kurumsal sermayenin hangi sektörlere ve şirketlere yöneldiğini anlamak açısından kritik bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.