Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İşte 11 Mayıs 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları!

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırıyor. İşte 11 Mayıs 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları…

BENZİN,MOTORİN VE LPG'DE SON DURUM

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,81 TL
Motorin: 66,25 TL
LPG (Otogaz): 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,67 TL
Motorin: 66,11 TL
LPG (Otogaz): 33,29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 64,78 TL
Motorin: 67,38 TL
LPG (Otogaz): 33,87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 65,06 TL
Motorin: 67,65 TL
LPG (Otogaz): 33,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 66.22
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 63.81
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 40.98
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 55.6
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.86
Gazyağı 71.3
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaların ardından dağıtım firmaları ve vergiler de eklenerek pompa satış fiyatları oluşturuluyor.

