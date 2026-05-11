Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırıyor. İşte 11 Mayıs 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları…

BENZİN,MOTORİN VE LPG'DE SON DURUM

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,81 TL

Motorin: 66,25 TL

LPG (Otogaz): 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,67 TL

Motorin: 66,11 TL

LPG (Otogaz): 33,29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,78 TL

Motorin: 67,38 TL

LPG (Otogaz): 33,87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 65,06 TL

Motorin: 67,65 TL

LPG (Otogaz): 33,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaların ardından dağıtım firmaları ve vergiler de eklenerek pompa satış fiyatları oluşturuluyor.