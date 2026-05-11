FinansZone'da yayınlanan Hepimiz İçin Finans serisinin yeni bölümünde, Ak Yatırım Türev Ürünler ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı Albert Krespin konuk oldu. Güzem Yılmaz Ertem moderatörlüğünde gerçekleşen programda; varantlar, sertifikalar, kaldıraçlı işlemler, yatırımcı davranışları ve piyasalardaki volatilitenin yatırım fırsatlarına etkisi ele alındı. Programda ayrıca yatırımcıların risk yönetimi, hedge stratejileri ve Borsa İstanbul'da işlem gören türev ürünlere erişimi üzerine değerlendirmeler paylaşıldı.

"VARANTLAR SADECE YÜKSEK RİSK İÇİN KULLANILMIYOR"

Varantların yalnızca spekülatif işlemler için değil, risk kontrolü ve hedge amacıyla da kullanılabileceğini vurgulayan Krespin, yatırımcıların portföylerinin küçük bir kısmıyla kaldıraçlı ürünlere yönelerek daha büyük pozisyon etkisi yaratabileceğini ifade etti.

Krespin, özellikle altın, gümüş, petrol, döviz çiftleri ve endeksler üzerinde işlem yapılabilmesinin yatırımcıya önemli çeşitlilik sunduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'DE YATIRIMCI PROFİLİ DEĞİŞTİ"

Pandemi sonrası dönemde yatırımcı sayısında ciddi artış yaşandığını söyleyen Krespin, Türkiye'de hisse senedi yatırımcı sayısının yaklaşık 1 milyondan 8,5 milyona yükseldiğini ifade etti. Bu süreçte halka arzların ve negatif reel faiz ortamının etkili olduğunu kaydetti.

Yatırımcıların artık daha yüksek risk algısıyla hareket ettiğini belirten Krespin, genç yatırımcı kitlesinin piyasadaki davranışları değiştirdiğini söyledi.

"PİYASA YAPICILIĞI OLMAZSA OLMAZ"

Varant ve sertifika piyasasında piyasa yapıcılığının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Krespin, ihraççıların yatırımcıya sürekli likidite sağlamasının sistemin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Krespin, piyasa yapıcısının yatırımcıya karşı yön almaması gerektiğini ifade ederek, "Piyasa yapıcının görevi piyasaya karşı pozisyon almak değil, sürekli hedge ederek nötr kalmak" değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN VE GÜMÜŞ ÖNE ÇIKTI

Son dönemde özellikle altın ve gümüş fiyatlarındaki sert hareketlerin yatırımcı ilgisini artırdığını belirten Krespin, altın sertifikalarının da yatırımcıya Borsa İstanbul üzerinden kolay erişim sunduğunu ifade etti.

Krespin ayrıca DAX endeksi, banka hisseleri, emtialar ve döviz çiftleri üzerine geliştirilen ürünlerin yatırımcılara tek hesap üzerinden işlem yapma imkanı sağladığını söyledi.

"TÜM PARAYLA KALDIRAÇLI İŞLEM YAPILMAMALI"

Varantların kaldıraçlı yapısı nedeniyle risk yönetiminin kritik önemde olduğunu vurgulayan Krespin, yatırımcıların tüm sermayeleriyle bu ürünlere yönelmemesi gerektiğini söyledi.

Krespin, yatırımcıların portföylerinin büyük kısmını mevduat veya para piyasası fonu gibi daha düşük riskli araçlarda değerlendirirken, daha küçük bir bölümüyle kaldıraçlı ürünlerde pozisyon alabileceğini belirtti.

Örnek veren Krespin, 100 bin liralık sermayenin tamamıyla kaldıraçlı işlem yapmanın yüksek risk taşıdığını, bunun yerine portföyün yüzde 5-10’luk kısmıyla aynı büyüklükte piyasa etkisi yaratılabileceğini ifade etti.

ALTIN, GÜMÜŞ VE PETROLDE HEDGE DÖNEMİ

Son dönemde altın, gümüş ve petrolde yaşanan sert fiyat hareketlerinin varant işlemlerini öne çıkardığını belirten Krespin, yatırımcıların yalnızca yükseliş beklentisiyle değil, düşüş senaryolarına karşı korunma amacıyla da işlem yapabildiğini söyledi.

Satım varantlarının özellikle hedge amacıyla kullanılabileceğini aktaran Krespin, altın veya gümüş pozisyonu taşıyan yatırımcıların olası düşüşlere karşı portföylerini koruyabildiğini ifade etti.

Petrol örneği üzerinden konuşan Krespin, petrol fiyatlarının 120 dolardan 80 dolara gerilemesini bekleyen bir yatırımcının satım varantlarıyla düşüş yönlü pozisyon alabileceğini belirtti. Ancak burada vade süresinin kritik olduğunu vurgulayan Krespin, beklenen hareketin ürün vadesi içinde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.