Şirketin hem operasyonel kârlılığında hem de net dönem kârında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre çift haneli düşüşler kaydedildi.

ÖZET GELİR TABLOSU: SATIŞ GELİRLERİ %10 GERİLEDİ

DOAS’ın gelir tablosu verileri, sektördeki talep değişimi ve maliyet dengelerinin etkisiyle zayıf bir seyir izledi:

Satışlar: Geçen yılın aynı dönemine göre %10 azalarak 49,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Brüt Kâr: %26’lık bir kayıpla 6,59 milyar TL'ye düştü.

FAVÖK: Operasyonel kârlılık tarafında %16’lık bir azalma yaşandı ve 3,16 milyar TL olarak açıklandı.

Net Dönem Kârı: Şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğindeki 754,8 milyon TL seviyesinden %24 azalarak 573,9 milyon TL'ye geriledi.

ÖZET BİLANÇO: ÖZKAYNAKLARDA SINIRLI KAYIP

Şirketin 2025 yıl sonu (2025/12) verileriyle kıyaslandığında varlık ve borç tablosundaki değişimler şu şekilde yansıdı:

Toplam Varlıklar: %1’lik sınırlı bir artışla 144,4 milyar TL oldu.

Net Borç: Yatay bir seyir izleyerek 27,5 milyar TL seviyesinde kaldı.

Özkaynaklar: %8’lik bir düşüşle 67,8 milyar TL’ye geriledi.

