Elektrikli otomobil dünyasında bir devrin sonu geldi. Tesla, artık lüks segmentten ziyade otonom sürüş ve herkes için ulaşılabilir modeller üzerine kurulu yeni bir geleceğe odaklanıyor.

Otomotiv endüstrisinde taşları yerinden oynatan Tesla, vizyoner bir hamleyle amiral gemisi modelleri Model S ve Model X’in üretimini sonlandırdı.

Bir dönem markanın teknoloji vitrini ve lüks sembolü olan bu iki model, yerini daha yüksek hacimli satışlara ve yapay zeka odaklı yazılım teknolojilerine bırakıyor.

SON ARAÇLAR BANTTAN İNDİ

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre montaj hattındaki son araçların üretimi tamamlanarak sevkiyata hazır hale getirildi.

Elon Musk, yılın başında yaptığı finansal açıklamalarda bu iki modelin aşamalı olarak emekliye ayrılacağının sinyallerini vermişti. Bugün itibarıyla Tesla fabrikalarında artık sadece yeni nesil stratejinin parçaları olan araçlar üretilecek.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

STRATEJİ DEĞİŞİMİ: LÜKSTEN VERİMLİLİĞE

Tesla’nın bu kararı, şirketin artık bir "otomobil üreticisi" olmaktan öte, bir "teknoloji ve yazılım devine" dönüşme arzusunu simgeliyor.

• Model 3 ve Model Y Hakimiyeti: Şirketin gelir kalemlerinde aslan payını alan bu iki model, Tesla’nın dünya genelindeki satış hacmini domine etmeye devam ediyor.

• Otonom Gelecek: Şirket kaynaklarını artık yeni fiziksel modeller tasarlamak yerine; sürücüsüz ulaşım sistemleri, yapay zeka destekli otonom yazılımlar ve düşük maliyetli üretim tekniklerine aktarıyor.

• Yazılım Tabanlı Hizmetler: Donanım satışından ziyade, otonom sürüş gibi yazılım tabanlı abonelik sistemleri Tesla'nın yeni büyüme eksenini oluşturuyor.

KOLEKSİYONERLERE ÖZEL "PLAİD" FİNALİ

Üretim hattı tamamen kapanmadan önce Tesla, sadık müşterileri için özel bir jest yapmayı da ihmal etmedi.

Sınırlı sayıda üretilen ve üst düzey donanımlarla donatılan Model S ve Model X Plaid versiyonlarının, yalnızca davet usulüyle özel alıcılara sunulduğu belirtiliyor.

Bu araçlar, Tesla’nın lüks segmentteki mirasının son temsilcileri olarak otomobil tarihindeki yerini alacak.

BİR DEVRİN ÖZETİ

Model S, elektrikli bir sedanın hem hızlı hem de prestijli olabileceğini kanıtlayarak tüm sektörü peşinden sürüklemişti.

Model X ise yukarı doğru açılan "Falcon Wing" kapılarıyla SUV dünyasına fütüristik bir dokunuş yapmıştı.

Bugün bu iki modelin vedası, otomotiv dünyasında "donanım çağından, otonom ve yazılım çağına" geçişin en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.