Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasını yakından ilgilendiren yeni düzenleme için düğmeye bastı. Yeni dönemde ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirlenebilecek, araçların geçmiş bilgileri ise Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Düzenlemeyle birlikte ekspertiz raporlarına itiraz süreci ve işletmelerin sorumluluk alanları da yeniden şekillenecek.

EKSPERTİZ ÜCRETLERİ DEĞİŞECEK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Ticaret Bakanlığı, kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının görüşünü alarak ekspertiz ücretlerine alt ve üst sınır getirebilecek.

Belirlenecek ücretler; araç sınıfı, ekspertiz hizmetinin kapsamı ve bölgesel farklılıklara göre il veya ilçe bazında değişebilecek.

ARAÇ GEÇMİŞİ SİSTEM ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK

Yeni sistem kapsamında ekspertiz işletmeleri, ekspertiz raporlarına ait taşıt kimlik bilgileri ile ekspertiz sonuçlarını belirlenen şablona uygun şekilde sisteme yükleyecek.

Bu veriler yalnızca taşıt geçmişinin takip edilmesi amacıyla kullanılacak.

Taşıtların tescil, muayene, kilometre, hasar, servis kayıtları ve diğer teknik bilgileri Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

EKSPERTİZ FİRMALARINA YENİ SORUMLULUKLAR

Düzenlemeye göre ekspertiz işletmeleri; raporda yer almayan arıza, hasar, kusur veya eksiklikler nedeniyle oluşabilecek değer kaybı ya da onarım masraflarından sorumlu olacak.

Ayrıca ekspertiz raporlarında alıcı veya satıcının pazarlık gücünü etkileyebilecek yorum, tavsiye veya yönlendirici ifadelere yer verilemeyecek.

5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI

Ekspertiz raporunun hatalı veya eksik olduğu düşünülürse vatandaşlar 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz başvurusu yapabilecek.

Ekspertiz firması ise en geç 3 gün içinde itirazı kabul etmek veya gerekçeli şekilde reddetmek zorunda olacak.

İtirazın kabul edilmesi halinde araç yeniden incelenecek ve ekspertiz raporu ücretsiz şekilde yenilenecek. Eski rapor ise geçersiz sayılacak.

SORUMLU KİŞİLER İÇİN YENİ ŞARTLAR

Yeni düzenlemeyle birlikte ekspertiz işletmesi sorumlularına yönelik bazı şartlar da getirildi.

Buna göre casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymiş kişiler yetki belgesi başvurusunda bulunamayacak.

Standart kapsamında klima veya cam otomatiği gibi sistemlerin çalışmaması "fonksiyon kaybı" olarak değerlendirilecek. Motor veya şanzımandan gelen tasarım dışı sesler ise "sesli çalışma" olarak kayda geçirilecek.

Bir parçanın yüzde 30'dan fazlasının dışarıdan boyanmış olması halinde ilgili parça ekspertiz raporunda "boyalı" olarak belirtilecek.