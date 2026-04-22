Ortopedik engellilere yönelik ÖTV düzenlemesinde önemli bir değişiklik yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle, ÖTV istisnasının kapsamı genişletildi.

Yeni düzenlemeye göre, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden, engelleri nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına karar verilen kişiler, araç alımında ÖTV istisnasından yararlanabilecek. Bu kişiler, aracı kendileri kullanamasalar dahi kendi adlarına ÖTV'siz araç satın alabilecek.

YÜZDE 40-90 ARALIĞI DAHİL EDİLDİ

Söz konusu değişiklik, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce verdiği iptal kararının ardından hayata geçirildi. Yüksek Mahkeme, engellilik oranı yüzde 90’ın altında olan ortopedik engellilerin, ehliyet alamamaları durumunda ÖTV istisnasından yararlanamamasını eşitlik ilkesine aykırı bularak ilgili düzenlemeyi iptal etmişti.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, yapılan yeni düzenleme ile yüzde 40-90 aralığında engellilik oranına sahip ortopedik engellilerin de bu haktan yararlanabilmesinin önü açıldı.