Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks, mart ayında kaydedilen gerilemenin ardından nisanda yeniden yükselişe geçti.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi.

Söz konusu artışla birlikte tüketici güven endeksi 85,5 puana yükseldi. Endeks mart ayında 85,0 seviyesinde ölçülmüştü.