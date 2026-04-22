İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına ait bilet satışları mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, Fenerbahçe tribünlerine ayrılan 1900 biletten 632’sinin kısa sürede satıldığı, kalan biletlerin ise uzun süre satışa açılamadığı tespit edildi.

PASSOLİG SİSTEMİNİ ENGELLEYİP BİLETLERİ TOPLU ŞEKİLDE ALMIŞLAR

Bilet almak isteyen taraftarların Passolig sistemine erişimde sorun yaşadığı belirlenirken, şüphelilerin bu süreçte sistemi engelleyerek biletleri toplu şekilde satın aldığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SATIŞ

Şüphelilerin satın aldıkları biletlerin bir kısmını maç öncesinde stadyum çevresinde, bir kısmını ise Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformları üzerinden karaborsa olarak sattıkları belirlendi.

AYNI KART VE IP İLE TOPLU ALIM

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, biletlerin aynı internet bağlantısı ve aynı kart bilgileri kullanılarak toplu şekilde satın alındığı tespit edildi.

Şüphelilerin banka hesaplarında "maç", "bilet", "tribün", "kombine" gibi açıklamalarla yoğun para transferleri bulunduğu ve aralarında düzenli para akışı olduğu ortaya çıkarıldı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON, 15 GÖZALTI

"Bilişim sisteminin işleyişini engelleme" ve "Değerinin üzerinde bilet satışı yapmak" suçlarından 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve satışa hazır futbol formaları ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

İşlemleri için emniyete getirilen şüpheliler hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.