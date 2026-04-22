15 şüpheliye operasyon! 1900 derbi biletinde sistem engellenip toplu alım yapıldı, karaborsa satış ortaya çıkarıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına ait bilet satışları mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, Fenerbahçe tribünlerine ayrılan 1900 biletten 632’sinin kısa sürede satıldığı, kalan biletlerin ise uzun süre satışa açılamadığı tespit edildi.

PASSOLİG SİSTEMİNİ ENGELLEYİP BİLETLERİ TOPLU ŞEKİLDE ALMIŞLAR

Bilet almak isteyen taraftarların Passolig sistemine erişimde sorun yaşadığı belirlenirken, şüphelilerin bu süreçte sistemi engelleyerek biletleri toplu şekilde satın aldığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SATIŞ

Şüphelilerin satın aldıkları biletlerin bir kısmını maç öncesinde stadyum çevresinde, bir kısmını ise Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformları üzerinden karaborsa olarak sattıkları belirlendi.

AYNI KART VE IP İLE TOPLU ALIM

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, biletlerin aynı internet bağlantısı ve aynı kart bilgileri kullanılarak toplu şekilde satın alındığı tespit edildi.

Şüphelilerin banka hesaplarında "maç", "bilet", "tribün", "kombine" gibi açıklamalarla yoğun para transferleri bulunduğu ve aralarında düzenli para akışı olduğu ortaya çıkarıldı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON, 15 GÖZALTI

"Bilişim sisteminin işleyişini engelleme" ve "Değerinin üzerinde bilet satışı yapmak" suçlarından 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve satışa hazır futbol formaları ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

İşlemleri için emniyete getirilen şüpheliler hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gümüşün kaderi altına bağlı, dev bankadan "Düzeltme" uyarısıGümüşün kaderi altına bağlı, dev bankadan "Düzeltme" uyarısı
TAB Gıda'da (TABGD) bilanço sonrası hedef fiyatlar geldiTAB Gıda'da (TABGD) bilanço sonrası hedef fiyatlar geldi

