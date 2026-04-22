TCMB politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu. Karar sonrası ekonomistlerden "faiz illüzyonu" ve "makas açılabilir" yorumları geldi.

Orta Doğu'da patlak veren ve küresel piyasaları sarsan savaşın etkileri hissedilmeye devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tuttu.

Bu kararla birlikte Merkez Bankası, yaklaşık 10 ay önce başlattığı faiz indirimi sürecine ikinci kez ara vermiş oldu.

"FAİZ İLLÜZYONUNA DEVAM"

Usta iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, kararı "Faiz illüzyonu" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

"TCMB faizi değiştirmedi. Politika faizi %37'de kaldı ama uygulamada faiz %40 olarak devam ediyor. Faiz illüzyonuna devam"

'"İHTİYATLI DURUŞ" VURGUSU EKLENMİŞ'

Ekonomist İris Cibre ise karar metnine ilişkin değerlendirmesinde,"Metinde kısaca; faizi artırmıyorum, çünkü ekonomi soğuyor ve maliyet kaynaklı fiyat artışları taleple karşılaşmayacak ve tersine dezenflasyonist olması bekleniyor olabilir. Ama, ihtiyatlı olarak kalacağım ve repo ihalesi şimdilik açmayarak fiili faizi 40%'ta tutmaya devam edeceğim denmiş. Metinde iktisadi faaliyette yavaşlamaya dikkat çekilmiş. Artan enerji fiyatlarıyla maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkiler takip edilecek denilmiş ve metne "gerekirse sıkılaşırız" cümlesinin yanına yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruş vurgusu eklenmiş" dedi.

"MAKASIN YİNE AÇILACAĞI BİR DÖNEM OLACAK GİBİ DURUYOR"

Ekonomist Emre Şirin ise, "Merkez Bankası pas geçti! Üst banttan fonlamaya devam, 40! Yalnız piyasa faizleri ile politika faizi arasındaki makasın yine açılacağı bir dönem olacak gibi duruyor!"

"TUTMAYACAK HEDEF"

Ekonomi yazarı Uğur Gürses ise karar metnine yönelik yorumunu şu sözlerle dile getirdi:

"Merkez Bankası faize dokunmadan Körfez'deki savaşın 'İkincil etkilerini bekleyeceğim' demiş. Peki tutmayacak hedef için herhangi bir mesaj neden yok?"

