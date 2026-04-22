Kastamonu’nun Araç ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören 2 bin 736 hektar alanda kilogramı bin liraya satılan kuzugöbeği mantarı bolluğu yaşıyor.

Bahar yağmurlarıyla birlikte zarar gören ormanlık alanlarda kuzugöbeği mantarı bolluğu yaşanmaya başladı. Geçen yıllarda kuraklık sebebiyle nadir görülen kuzu mantarı, bu yıl özellikle yangında zarar gören ormanlık alanlarda vatandaşların yüzünü güldürüyor. Tazesinin kilogramı bin TL’ye, kurutulmuşu 7 bin TL’ye satılan kuzugöbeği mantarı, adeta köylülerin de gelir kaynağı haline geldi.

"BİZDEN KİLOSUNU 1000 TL'DEN ALIYORLAR"

İl merkezinden ilçeye mantar toplamak için gelen Salih Başçı, "Kendim fırın işinde çalıştım, gece saat 03.00’te kalkıyorum, simitlerimi yaptıktan sonra yaklaşık 100 kilometre yol kat ederek köyüme geliyorum, mantar topluyorum. Hem yemek hem de satmak için mantar topluyorum. Bizden kilosunu bin liradan alıyorlar." dedi.

Yanan ormanda bol miktarda bulunan kuzugöbeği mantarının fiyatını düşürmeye çalıştıklarını söyleyen Başçı, sosyal medyada dolar üzerinden satıldığını söyledi.

"KUZUGÖBEĞİ MANTARI, FRANSA, İTALYA, ALMANYA GİBİ ÜLKELERE İHRACAT YAPILIYOR"

Mantarın internette 3-4 bin TL'ye satıldığını söyleyen Abdullah Keleş ise, "Fransa’da bir tabak yemeğine 100 dolar diyorlar. Bu mantar ihraç ediliyor. Antalya’da, Alanya’da fiyatı bin 700-2 bin lira arasında değişiyor. Kastamonu yöresinde nedense çok ucuz alıyorlar. Bence kendileri ucuz alıp kendileri pahalı satıyor" şeklinde konuştu.

GÜMÜŞÜ GERİDE BIRAKAN FİYATLAR

Ekonomik değeriyle dikkat çeken kuzugöbeği mantarı, piyasadaki pek çok değerli madeni ve yatırım aracını gölgede bırakıyor:

Gümüşten Daha Değerli: Dünya piyasalarında ons gümüş yaklaşık 78 dolardan işlem görürken, Fransa’da bir tabak kuzugöbeği yemeğine 100 dolar ödeniyor. Bu durum, mantarın birim değerinin gümüşü geride bıraktığını kanıtlıyor.