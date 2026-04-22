Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2026 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz pozisyonu verilerini açıkladı.

Verilere göre, reel sektörün net döviz pozisyonu açığı bir önceki aya göre 3 milyar 242 milyon dolar artarak kritik bir eşiği aştı ve 200 milyar 281 milyon dolara yükseldi.

VARLIKLAR ARTTI, YÜKÜMLÜLÜKLER KATLANDI****

Şubat ayında şirketlerin hem varlıklarında hem de borçlarında artış gözlemlenirken, borçlanma hızı varlık birikimini geride bıraktı:

Döviz Varlıkları: Ocak ayına göre 1 milyar 226 milyon dolar artış gösterdi.

Döviz Yükümlülükleri: Aynı dönemde 4 milyar 468 milyon dolar gibi keskin bir artış kaydetti.

VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜK DAĞILIMI: MEVDUAT AZALDI, KREDİ ARTTI

Şirketlerin finansal yapısındaki değişimler kalem bazında şu şekilde gerçekleşti:

Varlık Tarafı:

Yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları (914 milyon dolar), türev varlıklar (800 milyon dolar) ve menkul kıymetlerde (106 milyon dolar) artış yaşandı.

Buna karşın, yurt içi bankalardaki mevduatlar 329 milyon dolar, ihracat alacakları ise 265 milyon dolar geriledi.

Yükümlülük Tarafı:

Yurt dışından sağlanan nakdi krediler 1 milyar 473 milyon dolar artarken, yurt içinden sağlanan kredilerde 1 milyar 220 milyon dolarlık yükseliş görüldü. İthalat borçları ise 1 milyar 123 milyon dolar artış kaydetti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

VADE YAPISI VE KISA VADELİ POZİSYON FAZLASI

Yükümlülüklerin vade yapısı incelendiğinde, yurt dışı kaynaklı kredilerde kısa vadeli borçlanmanın 1 milyar 718 milyon dolar ile uzun vadeli borçlanmayı (878 milyon $) ikiye katlaması dikkat çekti.

Kısa Vadeli Görünüm: Kısa vadeli varlıklar 148,1 milyar dolar, yükümlülükler ise 143,5 milyar dolar oldu.

Net Fazla Azalıyor: "Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası", Ocak ayına göre 2 milyar 83 milyon dolar azalarak 4 milyar 556 milyon dolara geriledi.

Kısa Vadenin Payı: Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam borç içindeki payı yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Kaynak: T24