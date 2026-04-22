Şirketin gelir tablosu verileri, faktoring sektöründeki aktif rolünü ve artan iş hacmini ortaya koydu:

Faktoring Gelirleri: Geçen yılın aynı döneminde (2025/3) 1,88 milyar TL olan gelirler, %31 artışla 2,48 milyar TL seviyesine yükseldi.

Brüt Faaliyet Kârı: %24 artışla 321,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net Dönem Kârı: Şirketin net kârı, maliyet artışlarına rağmen geçen yılın üzerindeki seyrini koruyarak 112,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

BİLANÇO GÖRÜNÜMÜ: VARLIKLAR 20 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

2025 yıl sonu (2025/12) verileriyle kıyaslandığında, şirketin bilanço büyüklüğündeki artış dikkat çekti:

Toplam Varlıklar: %22 artışla 20,49 milyar TL'ye ulaştı.

Faktoring Alacakları: Şirketin ana faaliyet kalemi olan alacaklar, %20 artış göstererek 17,95 milyar TL oldu.

Özkaynaklar: Hafif bir gerileme ile 2 milyar TL seviyesinde stabil kaldı.

PİYASA VERİLERİ VE ZİRVE PERFORMANSI

22 Nisan 2026 tarihli Fintables verilerine göre ULUFA hisselerinin piyasa performansı şu rakamlarla yansıdı:

Anlık Fiyat: 5,08 TL (Aynı zamanda dönemin en yüksek seviyesi).

Piyasa Değeri: 2,7 milyar TL.

Çarpanlar: Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 3,66, Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı ise 1,37 olarak kaydedildi.

