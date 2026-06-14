8-12 Haziran 2026 haftasında Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler için aracı kurumların hedef fiyat raporları yakından takip edildi. Haftanın öne çıkan listesinde çimento, havacılık, perakende, enerji, sağlık, yazılım ve gayrimenkul sektörlerinden birçok hisse yer aldı.

Aracı kurum raporlarında en yüksek potansiyel getiri KOTON, GESAN, KLKIM ve ANHYT hisselerinde öne çıkarken, MAVI için aynı hafta çok sayıda kurumdan hedef fiyat açıklaması geldi.

8-12 HAZİRAN HAFTASINDA HEDEF FİYAT AÇIKLANAN HİSSELER

AKCNS

Deniz Yatırım, AKCNS hissesi için 250,00 TL hedef fiyat ve "Tut" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 217,10 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 15,15 olarak hesaplandı. (11.06.2026)

**CIMSA

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Deniz Yatırım, CIMSA hissesi için 73,30 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 50,10 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 42,71 oldu. (11.06.2026)

TKFEN

Ünlü Menkul Değerler, TKFEN hissesi için 101,40 TL hedef fiyat ve "Tut" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 139,00 TL seviyesinde bulunuyor.

MAVI

Tacirler Yatırım, MAVI hissesi için 60,80 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 42,04 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 44,04 oldu. (11.06.2026)

Ahlatcı Yatırım, MAVI hissesi için 62,40 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 44,62 oldu. (10.06.2026)

Yapı Kredi Yatırım, MAVI hissesi için 68,00 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 61,75 oldu. (10.06.2026)

Yatırım Finansman, MAVI hissesi için 65,00 TL hedef fiyat ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesi açıkladı. Hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 54,61 oldu. (10.06.2026)

Deniz Yatırım, MAVI hissesi için 61,23 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 45,65 oldu. (10.06.2026)

Marbaş Menkul Değerler, MAVI hissesi için 62,22 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 48,00 oldu. (10.06.2026)

Ak Yatırım, MAVI hissesi için 69,00 TL hedef fiyat ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesi açıkladı. Hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 64,13 oldu. (10.06.2026)

Gedik Yatırım, MAVI hissesi için 69,00 TL hedef fiyat ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesi açıkladı. Hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 64,13 oldu. (10.06.2026)

Halk Yatırım, MAVI hissesi için 63,40 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 50,81 oldu. (10.06.2026)

İş Yatırım, MAVI hissesi için 65,76 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 56,42 oldu. (10.06.2026)

Alnus Yatırım, MAVI hissesi için 58,28 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 38,63 oldu. (10.06.2026)

Kuveyt Türk Yatırım, MAVI hissesi için 56,00 TL hedef fiyat ve "Tut" tavsiyesi açıkladı. Hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 33,21 oldu. (10.06.2026)

**TAVHL

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Garanti Yatırım, TAVHL hissesi için 448,00 TL hedef fiyat ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 275,00 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 62,91 oldu. (10.06.2026)

İnfo Yatırım, TAVHL hissesi için 423,00 TL hedef fiyat ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesi açıkladı. Hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 54,07 oldu. (10.06.2026)

**PGSUS

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İnfo Yatırım, PGSUS hissesi için 218,50 TL hedef fiyat ve "Endekse Paralel Getiri" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 172,00 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 27,03 oldu. (10.06.2026)

**THYAO

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İnfo Yatırım, THYAO hissesi için 373,25 TL hedef fiyat ve "Endekse Paralel Getiri" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 307,75 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 21,28 oldu. (10.06.2026)

Deniz Yatırım, THYAO hissesi için 404,90 TL hedef fiyat açıkladı. Hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 31,57 oldu. (11.06.2026)

TTRAK

Yatırım Finansman, TTRAK hissesi için 750,00 TL hedef fiyat ve "Endekse Paralel Getiri" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 441,25 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 69,97 oldu. (10.06.2026)

EUPWR

Ak Yatırım, EUPWR hissesi için 150,00 TL hedef fiyat ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 95,10 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 57,73 oldu. (10.06.2026)

GESAN

Ak Yatırım, GESAN hissesi için 162,00 TL hedef fiyat ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 85,75 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 88,92 oldu. (10.06.2026)

SELEC

Ahlatcı Yatırım, SELEC hissesi için 131,54 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 112,20 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 17,24 oldu. (10.06.2026)

ENKAI

HSBC, ENKAI hissesi için 100,00 TL hedef fiyat ve "Tut" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 93,00 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 7,53 oldu. (10.06.2026)

MPARK

İnfo Yatırım, MPARK hissesi için 676,00 TL hedef fiyat ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 442,50 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 52,77 oldu. (09.06.2026)

MGROS

Marbaş Menkul Değerler, MGROS hissesi için 848,00 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 672,50 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 26,10 oldu. (09.06.2026)

KLKIM

Alnus Yatırım, KLKIM hissesi için 56,50 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 30,38 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 85,98 oldu. (09.06.2026)

LOGO

Marbaş Menkul Değerler, LOGO hissesi için 252,88 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 145,60 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 73,68 oldu. (09.06.2026)

KOTON

Marbaş Menkul Değerler, KOTON hissesi için 28,90 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 14,62 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 97,67 oldu. (09.06.2026)

ANHYT

Marbaş Menkul Değerler, ANHYT hissesi için 181,78 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 100,60 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 80,70 oldu. (09.06.2026)

BORSK

Marbaş Menkul Değerler, BORSK hissesi için 9,04 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 6,16 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 46,75 oldu. (09.06.2026)

AVPGY

İş Yatırım, AVPGY hissesi için 97,50 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi açıkladı. Hissenin güncel fiyatı 57,40 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyatın prim potansiyeli yüzde 69,86 oldu. (08.06.2026)

EN YÜKSEK POTANSİYEL GETİRİLER HANGİ HİSSELERDE?

Listede en yüksek potansiyel getiri yüzde 97,67 ile KOTON hissesinde öne çıktı. KOTON'u yüzde 88,92 potansiyel getiri ile GESAN, yüzde 85,98 ile KLKIM, yüzde 80,70 ile ANHYT ve yüzde 73,68 ile LOGO izledi.

Hafta boyunca MAVI hissesi için çok sayıda kurumdan hedef fiyat açıklanması da dikkat çekti. MAVI için açıklanan hedef fiyatlar 56,00 TL ile 69,00 TL arasında değişirken, potansiyel getiri oranları yüzde 33,21 ile yüzde 64,13 aralığında hesaplandı.

Aracı kurumların hedef fiyat ve tavsiyeleri, yatırımcılar tarafından şirketlerin gelecek dönem beklentilerini görmek açısından takip ediliyor. Ancak hedef fiyatlar kesin getiri anlamı taşımıyor ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.

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