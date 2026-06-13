15 Haziran'da Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS), hisse başına net 0,0932 TL temettü ödeyecek. Aynı gün Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. (LOGO) yatırımcılarına hisse başına net 4,4737 TL kâr payı dağıtacak.

17 HAZİRAN'DA İKİ ŞİRKET TEMETTÜ VERECEK

17 Haziran tarihli temettü takviminde Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) hisse başına net 0,4280 TL ödeme yapacak. Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) ise yatırımcılarına hisse başına net 1,7000 TL temettü dağıtacak.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

18 HAZİRAN'DA BAŞKENTGAZ ÖNE ÇIKIYOR

18 Haziran'da Empa Elektronik San. ve Tic. A.Ş. (EMPAE), hisse başına net 0,0850 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Aynı gün Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) ise hisse başına net 1,7000 TL kâr payı dağıtacak. Başkentgaz'ın temettü verimi yüzde 4,15 olarak hesaplandı.

HAFTANIN EN YÜKSEK TEMETTÜ VERİMİ ÜLKER'DEN

19 Haziran'da Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER), hisse başına net 4,8729 TL temettü ödemesi yapacak. Yüzde 5,16'lık temettü verimiyle Ülker, 15-19 Haziran haftasında temettü dağıtacak şirketler arasında en yüksek orana sahip şirket olarak öne çıktı.

15-19 Haziran haftasında temettü dağıtacak şirketlerin yatırımcıları, belirtilen tarihlerde hak kullanım işlemlerini takip ederek kâr payı ödemelerinden yararlanabilecek.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.