HSBC'nin 8 Haziran 2026 ile 12 Haziran 2026 tarihleri arasındaki hisse işlemleri yatırımcıların gündeminde yer aldı. Aracı kurumun söz konusu dönemdeki net hacmi 3.584.350.047 TL olarak gerçekleşti.

HSBC'nin alım tarafında en yüksek hacimli işlemi Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) hisselerinde oldu. Satış tarafında ise SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) ilk sırada yer aldı.

HSBC'NİN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

HSBC'nin 8-12 Haziran döneminde en çok aldığı hisse THYAO oldu. Kurumun THYAO hissesindeki net alım hacmi 1.176.628.199 TL olarak kaydedildi. Hissenin payı yüzde 22,89, maliyeti ise 306,251 TL oldu.

İkinci sırada ASELS yer aldı. HSBC'nin ASELS hissesindeki net alım hacmi 930.443.816,75 TL olurken, payı yüzde 18,10 ve maliyeti 373,472 TL olarak gerçekleşti.

Üçüncü sırada YKBNK bulunuyor. Kurumun YKBNK hissesindeki net alım hacmi 519.196.812,32 TL oldu. Hissenin payı yüzde 10,10, maliyeti ise 35,567 TL seviyesinde oluştu.

Dördüncü sırada ISCTR yer aldı. HSBC'nin ISCTR hissesindeki net alım hacmi 516.623.691,74 TL olarak kaydedildi. Hissenin payı yüzde 10,05, maliyeti 13,538 TL oldu.

Beşinci sırada AKBNK bulunuyor. Kurumun AKBNK hissesindeki net alım hacmi 385.901.500,80 TL olurken, payı yüzde 7,51 ve maliyeti 67,301 TL olarak gerçekleşti.

Diğer hisselerdeki net alım hacmi ise 1.612.040.317,75 TL oldu. Bu grubun toplam içindeki payı yüzde 31,36 olarak kaydedildi.

HSBC'NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

HSBC'nin 8-12 Haziran döneminde en çok sattığı hisse SASA oldu. Kurumun SASA hissesindeki net satış hacmi 363.060.398,99 TL olarak gerçekleşti. Hissenin payı yüzde 23,33, maliyeti ise 2,556 TL oldu.

İkinci sırada TRMET yer aldı. HSBC'nin TRMET hissesindeki net satış hacmi 179.751.728,10 TL olurken, payı yüzde 11,55 ve maliyeti 106,605 TL olarak kaydedildi.

Üçüncü sırada EREGL bulunuyor. Kurumun EREGL hissesindeki net satış hacmi 92.022.940,82 TL oldu. Hissenin payı yüzde 5,91, maliyeti ise 39,347 TL seviyesinde oluştu.

Dördüncü sırada MGROS yer aldı. HSBC'nin MGROS hissesindeki net satış hacmi 86.710.661,50 TL olarak gerçekleşti. Hissenin payı yüzde 5,57, maliyeti 671,151 TL oldu.

Beşinci sırada BRSAN bulunuyor. Kurumun BRSAN hissesindeki net satış hacmi 82.077.562,50 TL olurken, payı yüzde 5,27 ve maliyeti 619,551 TL olarak kaydedildi.

Diğer hisselerdeki net satış hacmi ise 752.860.999,88 TL oldu. Bu grubun toplam içindeki payı yüzde 48,37 olarak gerçekleşti.

ARACI KURUM İŞLEMLERİ NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Aracı kurumların hisse bazlı alım ve satım dağılımları, yatırımcılar tarafından piyasa eğilimini görmek amacıyla takip ediliyor. Ancak bu veriler tek başına yatırım kararı için yeterli değildir. Hisse fiyatları üzerinde şirket haberleri, bilanço beklentileri, sektör görünümü ve genel piyasa koşulları da etkili olabilir.

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