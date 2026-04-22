Yenilenebilir enerji sektörünün lider oyuncularından CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), 2026 yılının ilk çeyreğine (2026/3) dair özet finansal raporunu yayımladı. Şirket, hem satış gelirlerinde hem de net karlılıkta geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre muazzam bir büyüme sergiledi.

GELİR TABLOSU: KARLILIKTA REKOR ARTIŞ

CW Enerji’nin operasyonel gücü, açıklanan verilere tam anlamıyla yansıdı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 3,29 milyar TL olan satışlar, %31 artışla 4,32 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şirket, brüt kârını %48 oranında artırarak 1,09 milyar TL'ye taşıdı. Bilançonun en dikkat çeken kalemi olan net kâr, %99 artışla 737,6 milyon TL olarak kaydedildi.

BİLANÇO: VARLIKLAR BÜYÜYOR

Şirketin varlık yapısı ve özkaynakları, 2025 yıl sonu (2025/12) verilerine göre güçlenmeye devam etti:

Toplam Varlıklar: %16 artışla 36,3 milyar TL seviyesine çıktı.

Özkaynaklar: %5 artışla 16,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Dönen Varlıklar: Özellikle nakit ve nakit benzerlerini içeren dönen varlıklar kaleminde %31'lik güçlü bir yükseliş görüldü.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.