Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 22 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, iki önemli şirketin nakit temettü hak kullanım işlemlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

KSTUR VE AKSGY YATIRIMCILARININ HESABINA GEÇTİ

MKK’nın Merkezi Kaydi Sistem üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere göre; Kuştur Kuşadası Turizm (KSTUR) ve Akiş GYO (AKSGY) pay sahiplerinin nakit kâr payı ödemeleri 22 Nisan itibarıyla sonuçlandırıldı. Söz konusu şirketlerin temettü süreci 20 Nisan tarihinde başlamıştı.

TEMETTÜ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DETAYLAR

Yapılan açıklamada, şirketlerin hisse başına ödediği brüt ve net tutarlar şu şekilde paylaşıldı:

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. (KSTUR)

Turizm sektörünün köklü isimlerinden KSTUR, yatırımcılarına yüksek oranlı bir nakit kâr payı dağıtımı gerçekleştirdi.

Brüt Temettü: 16,00 TL

Net Temettü: 13,60 TL

Ödeme Tarihi: 20 Nisan (Başlangıç) / 22 Nisan (Tamamlanma)

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKSGY)

Gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsü gereği stopaj avantajına sahip olan AKSGY'de brüt ve net tutarlar eşit olarak gerçekleşti.

Brüt Temettü: 0,4554865 TL

Net Temettü: 0,4554865 TL

Ödeme Tarihi: 20 Nisan (Başlangıç) / 22 Nisan (Tamamlanma)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.