Arçelik, 2026 yılının ilk çeyreğine (2026/3) ilişkin özet finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, küresel pazar koşullarının etkisiyle satışlarda gerileme yaşadı. Zararını bir önceki yılın aynı dönemine göre sınırlı ölçüde azaltmayı başardı.

OPERASYONEL VERİLER: SATIŞLARDA YÜZDE 9 DARALMA

Arçelik’in gelir tablosu verileri, talepteki yavaşlamayı gözler önüne serdi:

Satış Gelirleri: Geçen yılın ilk çeyreğinde 142,7 milyar TL olan satışlar, %9 azalarak 130,2 milyar TL seviyesine geriledi.

FAVÖK: Satışlardaki düşüşe rağmen operasyonel verimlilikle FAVÖK %3 artışla 7,74 milyar TL oldu.

Net Dönem Kârı/Zararı: Şirket, 2025/3 dönemindeki 2,14 milyar TL'lik net zarara kıyasla, bu yılın aynı döneminde 1,81 milyar TL net zarar açıkladı.

BİLANÇO GÖRÜNÜMÜ VE BORÇLULUK

Şirketin varlık yapısı ve borç seviyelerinde 2025 yıl sonuna göre değişimler yaşandı:

Toplam Varlıklar: 2025 sonunda 598,1 milyar TL olan toplam varlıklar, %6 düşüşle 561,8 milyar TL'ye geriledi.

Net Borç: Şirketin net borç yükü %12 artış göstererek 169,7 milyar TL seviyesine yükseldi.

Özkaynaklar: Özkaynaklar %5 azalarak 73,3 milyar TL olarak kaydedildi.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.