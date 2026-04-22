Türkiye'nin beyaz eşya devi Arçelik A.Ş. (ARCLK), 2026 1Ç dönemine ilişkin bilançosunu paylaştı. Şirket, net dönem zararını sınırlı ölçüde azaltmayı başardı.

Arçelik, 2026 yılının ilk çeyreğine (2026/3) ilişkin özet finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, küresel pazar koşullarının etkisiyle satışlarda gerileme yaşadı. Zararını bir önceki yılın aynı dönemine göre sınırlı ölçüde azaltmayı başardı.

OPERASYONEL VERİLER: SATIŞLARDA YÜZDE 9 DARALMA

Arçelik’in gelir tablosu verileri, talepteki yavaşlamayı gözler önüne serdi:

Satış Gelirleri: Geçen yılın ilk çeyreğinde 142,7 milyar TL olan satışlar, %9 azalarak 130,2 milyar TL seviyesine geriledi.

FAVÖK: Satışlardaki düşüşe rağmen operasyonel verimlilikle FAVÖK %3 artışla 7,74 milyar TL oldu.

Net Dönem Kârı/Zararı: Şirket, 2025/3 dönemindeki 2,14 milyar TL'lik net zarara kıyasla, bu yılın aynı döneminde 1,81 milyar TL net zarar açıkladı.

BİLANÇO GÖRÜNÜMÜ VE BORÇLULUK

Şirketin varlık yapısı ve borç seviyelerinde 2025 yıl sonuna göre değişimler yaşandı:

Toplam Varlıklar: 2025 sonunda 598,1 milyar TL olan toplam varlıklar, %6 düşüşle 561,8 milyar TL'ye geriledi.

Net Borç: Şirketin net borç yükü %12 artış göstererek 169,7 milyar TL seviyesine yükseldi.

Özkaynaklar: Özkaynaklar %5 azalarak 73,3 milyar TL olarak kaydedildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CWENE'de yılın ilk 3 ayında hem satışlar hem de net kar arttıCWENE'de yılın ilk 3 ayında hem satışlar hem de net kar arttı
Ulusal Faktoring (ULUFA) 2026 1Ç döneminde gelirini artırdı Ulusal Faktoring (ULUFA) 2026 1Ç döneminde gelirini artırdı

