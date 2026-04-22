Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL), 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı hakkındaki kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Şirket, 2025 yılı finansal tablolarında net kâr oluşmaması nedeniyle temettü dağıtılmayacağını bildirdi.

FİNANSAL TABLOLARDA KÂR OLUŞMADI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş raporlar referans gösterildi.

Hesap Dönemi: 01.01.2025 – 31.12.2025

Durum Özeti: İlgili dönem verilerine göre şirketin dağıtılabilir bir dönem kârı bulunmuyor.

Kaynak: KAP

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

KOPOL yönetiminin KAP’a yaptığı bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolara göre Dönem Karı bulunmamaktadır."

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Bu sonuçla birlikte, Koza Polyester yatırımcılarına 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı nakit kâr payı ödemesi yapılmayacak. Şirket, geçtiğimiz Şubat ayında açıkladığı bilançosunda 2025 yılı genelinde 43,96 milyon TL zarar bildirmişti.

