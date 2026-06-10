ABD doları ve Euro, 10 Haziran Çarşamba gününe yükseliş eğilimini koruyarak başladı. Küresel piyasalarda dolar endeksindeki hareketler ve yurt içi para politikası beklentileri döviz kurlarındaki fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Döviz piyasalarında işlem gören güncel seviyelere göre;

Dolar/TL alış: 46,10 TL

Dolar/TL satış: 46,13 TL

Euro/TL alış: 53,30 TL

Euro/TL satış: 53,32 TL

Dolar/TL kuru 46,13 seviyesine yaklaşarak tarihi zirvelerine yakın seyrini sürdürürken, Euro/TL de 53,30 liranın üzerinde işlem görüyor.

Uzmanlar, döviz kurlarındaki yön açısından küresel merkez bankalarının faiz politikaları, jeopolitik gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası adımlarının yakından takip edildiğini belirtiyor.