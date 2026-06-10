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Dolar ve Euro kaç TL oldu? 10 Haziran 2026 Çarşamba günü dolar/TL ve euro/TL alış satış fiyatları ile döviz piyasalarındaki son durum.

ABD doları ve Euro, 10 Haziran Çarşamba gününe yükseliş eğilimini koruyarak başladı. Küresel piyasalarda dolar endeksindeki hareketler ve yurt içi para politikası beklentileri döviz kurlarındaki fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Döviz piyasalarında işlem gören güncel seviyelere göre;

Dolar/TL alış: 46,10 TL
Dolar/TL satış: 46,13 TL
Euro/TL alış: 53,30 TL
Euro/TL satış: 53,32 TL

Dolar/TL kuru 46,13 seviyesine yaklaşarak tarihi zirvelerine yakın seyrini sürdürürken, Euro/TL de 53,30 liranın üzerinde işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 46,13 46,14 % 0.02 08:30
Euro 53,31 53,35 % 0.09 08:30
İngiliz Sterlini 61,79 61,83 % 0.08 08:30
Avustralya Doları 32,37 32,39 % -0.09 08:30
İsviçre Frangı 57,75 57,79 % 0 08:30
Rus Rublesi 0,64 0,64 % -0.29 08:30
Çin Yuanı 6,81 6,81 % 0.07 08:30
İsveç Kronu 4,87 4,87 % 0.02 08:30
Tüm Döviz Fiyatları

Uzmanlar, döviz kurlarındaki yön açısından küresel merkez bankalarının faiz politikaları, jeopolitik gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası adımlarının yakından takip edildiğini belirtiyor.

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