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10 Haziran 2026 itibarıyla benzin 62,82 TL, motorin 66,20 TL ve LPG 31,39 TL seviyesinde. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları, döviz kuru hareketleri ve sektör kaynaklarından gelen gelişmeler pompa fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.

Vatandaşlar özellikle "Benzin ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" ve "LPG fiyatı bugün kaç lira?" sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

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10 HAZİRAN 2026 BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62,97 TL
Motorin litre fiyatı: 66,33 TL
LPG litre fiyatı: 31,99 TL

Benzin, motorin ve LPG fiyatları! Akaryakıtta güncel rakamlar, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62,82 TL
Motorin litre fiyatı: 66,20 TL
LPG litre fiyatı: 31,39 TL

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Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63,92 TL
Motorin litre fiyatı: 67,45 TL
LPG litre fiyatı: 31,97 TL

Benzin, motorin ve LPG fiyatları! Akaryakıtta güncel rakamlar, Görsel 2

İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64,20 TL
Motorin litre fiyatı: 67,72 TL
LPG litre fiyatı: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 66.33
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.97
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.1
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 54.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.91
Gazyağı 70.38
Tüm Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak güncellenmeye devam ediyor. Sektör temsilcileri, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında belirleyici olacağını ifade ediyor.

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