Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları, döviz kuru hareketleri ve sektör kaynaklarından gelen gelişmeler pompa fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.

Vatandaşlar özellikle "Benzin ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" ve "LPG fiyatı bugün kaç lira?" sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

10 HAZİRAN 2026 BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62,97 TL

Motorin litre fiyatı: 66,33 TL

LPG litre fiyatı: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62,82 TL

Motorin litre fiyatı: 66,20 TL

LPG litre fiyatı: 31,39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63,92 TL

Motorin litre fiyatı: 67,45 TL

LPG litre fiyatı: 31,97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64,20 TL

Motorin litre fiyatı: 67,72 TL

LPG litre fiyatı: 31,79 TL

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak güncellenmeye devam ediyor. Sektör temsilcileri, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında belirleyici olacağını ifade ediyor.