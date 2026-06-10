Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman kaynaklarını artırmaya yönelik çalışmaları sürerken, Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) yeşil dönüşüm hedeflerini desteklemek amacıyla toplam 200 milyon avroluk yeni finansman sağlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Hazine geri ödeme garantisi altında imzalanan iki ayrı finansman anlaşması kapsamında, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) aracılığıyla sürdürülebilir sanayi yatırımları için 100 milyon avro, Türk Eximbank aracılığıyla ise ihracatçıların yeşil finansman projeleri için 100 milyon avro kaynak temin edilecek.

Sağlanan finansmanın, Türkiye'nin küresel iklim hedefleri ve yeşil büyüme vizyonu doğrultusunda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ile yeşil ve sürdürülebilir sanayi alanlarındaki yatırımları desteklemesi amaçlanıyor.

BU YILKİ DIŞ FİNANSMAN 4,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Söz konusu anlaşmalarla birlikte Türkiye'nin 2026 yılında sağladığı uygun koşullu dış finansman tutarı 4,9 milyar dolara yükseldi.

"TÜRKİYE'YE DESTEK ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde AYB ile yürütülen yakın iş birliği sayesinde Türkiye'nin kalkınma odaklı projelerine verilen desteğin güçlenerek sürdüğünü belirtti.

Bakan Şimşek, Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki gelişmelere dikkat çekerek, "Ülkemizin AB ile olan ilişkilerindeki pozitif ivmenin olumlu etkileri, dış finansman alanında somut olarak görülmeye başlandı. Bu çerçevede, AYB ülkemizin kalkınma önceliklerine destek vermek amacıyla uygun koşullu finansman olanaklarını 2023 yılında deprem sonrası imar çalışmaları için verilen kredi hariç olmak üzere 8 yıl aradan sonra tekrar harekete geçirdi." ifadelerini kullandı.