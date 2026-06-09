9 Haziran 2026 tarihinde, seans işlemleri devam ederken Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen resmi bildirimle, Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (DNISI) öz kaynaklarını kullanarak sermaye yapısını büyüteceği ilan edildi.

ÇIKARILMIŞ SERMAYE 520 MİLYON TL'YE ULAŞIYOR

Alınan yönetim kurulu kararına göre Dinamik Isı, 700.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde önemli bir adım atıyor.

Şirketin mevcut 119.728.125 TL olan çıkarılmış sermayesi, tam 400.271.875,00 TL artırılarak 520.000.000 TL’ye yükseltilecek.

Bu hamleyle birlikte şirketin bedelsiz sermaye artırım oranı yüzde 334,31733 olarak kayıtlara geçti.

KAYNAKLAR İÇ FONLARDAN KARŞILANACAK

Şirket bünyesindeki güçlü kalemlerden karşılanacak olan 400,2 milyon TL'lik artışın detayları ise şu şekilde paylaşıldı:

• Sermaye Düzeltme Farkları: 164.377.327,68 TL

• Emisyon Primi: 124.173.346,09 TL

• Geçmiş Yıl Kârları: 111.721.201,23 TL

PAY SAHİPLERİNE GRUBA GÖRE DAĞITILACAK

Sermaye artırımı neticesinde yeni ihraç edilecek paylar, mevcut ortaklara herhangi bir ücret talep edilmeksizin (bedelsiz) dağıtılacak.

Dağıtım sürecinde, (A) grubu pay sahiplerine ellerindeki pay oranında (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine ise yine kendi oranlarında (B) grubu yeni paylar verilecek.

İşlemler, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme yönelik düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun olarak gerçekleştirilecek.

Şirketlerin iç kaynakları ve geçmiş yıl kârlarını sermayeye ekleyerek yaptıkları bedelsiz sermaye artırımları, şirketin kasasından nakit çıkışına neden olmaz.

Bu işlem, hisse senedinin piyasadaki likiditesini artırırken, yatırımcıların ellerindeki lot sayısının artmasını (hisse fiyatının da aynı oranda bölünmesini) sağlar.

DNISI yatırımcıları, şimdi sürecin tamamlanması için SPK’dan gelecek onay kararını bekleyecek.

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