9 Nisan’da başlayan "tavan serisi" macerası kısa süren Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO), 13 Nisan’da tavan bozmasının ardından gelen yoğun satış baskısıyla bugün halka arz fiyatının (21,10 TL) altında kalmaya devam ediyor.

Halka arz sonrası yatırımcısına verdiği "5 gün boyunca arz fiyatından günlük 7 milyon lot alış emri" taahhüdüyle güven tazelemek isteyen şirket, buna rağmen satış dalgasını dindirmekte zorlanıyor.

Bugün saat 12:24 itibarıyla 20,80 - 20,88 TL bandında, arz fiyatının yaklaşık yüzde 1-1,5 altında işlem gören hisse, yatırımcısını tedirgin ediyor.



Kaynak: Forinvest

AKD VERİLERİNDE SATIŞ BASKISI BELİRGİN

Aynı saatlerde aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre bugün piyasada net bir satıcı ağırlığı göze çarpıyor:

• İlk 5 Alıcı: 1.379.157 lot ile karşılamaya çalışırken,

• İlk 5 Satıcı: 1.470.791 lot ile baskıyı artırıyor.

• Net Fark: An itibarıyla -91.634 lot ile satıcıların lehine bir dengesizlik söz konusu.

Satıcı tarafında Deniz Yatırım 525 bin lotluk net satışla başı çekerken, onu 408 bin lotla Ziraat Yatırım takip ediyor.

Alıcı tarafında ise İş Yatırım 382 bin lotluk alımla tahtayı dengelemeye çalışan ana kurum konumunda.



Kaynak: Forinvest

TEKNİK GÖRÜNÜM: TOPARLANMA ÇABASI ZAYIF KALIYOR

25,52 TL zirvesinden başlayan düşüş trendi, 20,10 TL seviyesindeki dip arayışıyla bir miktar durulmuş görünse de hacimli bir geri dönüş sinyali henüz oluşmuş değil.

Hacmin 3.58 milyon lira seviyelerinde seyretmesi, yatırımcının "bekle-gör" moduna geçtiğini kanıtlar nitelikte.

Hissenin kısa vadede yeniden halka arz fiyatı olan 21,10 TL’nin üzerine çıkıp bu bölgeyi desteğe çevirmesi, piyasadaki negatif algının kırılması için kritik önem taşıyor.

Aksi halde, taahhüt süresinin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte satış baskısının derinleşip derinleşmeyeceği merak konusu.

