Johanna Chua'nın da aralarında bulunduğu Citi ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Ekonomistler yayımladıkları raporda, "Enflasyonun daha uzun süre yüksek kalma riski göz önüne alındığında, daha hızlı bir değer kaybıyla birlikte güvenilirliği pekiştirmek için tamamlayıcı bir faiz artışına ihtiyaç duyabileceklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Raporda, Merkez Bankası'nın Türk lirasının enflasyondan daha yavaş bir hızda değer kaybetmesine izin verdiği, bunun da liranın reel olarak güçlenmesi anlamına geldiği belirtildi.

"DAHA ÖLÇÜLÜ BİR ADIM ATILMASI BEKLENİYOR"

Citi ekonomistleri, yetkililerin liranın turizm veya ihracat üzerinde önemli bir rekabet engeli oluşturmadığı görüşünde olduğunu ifade etti.

Bu nedenle mevcut politika yaklaşımında büyük bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.

Johanna Chua, "Orta Doğu'daki çatışmanın hafiflediğine işaret eden son haberler de daha ölçülü bir adım atılmasını destekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON TAHMİNİNDE REVİZYON BEKLENTİSİ

Citi, çatışmanın süresine ilişkin daha fazla netlik sağlanmasının ardından TCMB'nin mayıs ayında enflasyon tahminini revize etmesini bekliyor.

TCMB FAİZ KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın üçüncü faiz kararı 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te açıklanacak. Son toplantı faiz oranı yüzde 37'de sabit bırakılmıştı.

